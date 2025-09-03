Galaxy S25, la sesta beta di One UI 8 prepara il terreno ad Android 16

Samsung accelera sulla strada che porta al debutto ufficiale di Android 16 e lo fa con un nuovo aggiornamento in fase di test. La sesta beta di One UI 8 è stata resa disponibile per i Galaxy S25, confermando la volontà dell’azienda di arrivare a Settembre con un firmware stabile e affidabile. Il pacchetto, identificato con la sigla ZYHB, ha un peso di circa 832MB e non introduce nuove funzionalità, ma punta a migliorare l’esperienza d’uso complessiva attraverso delle correzioni mirate.

Gli utenti che partecipano al programma beta hanno già segnalato diversi problemi risolti. Tra i più rilevanti vi era quello legato alle notifiche nella schermata di blocco, che mostravano unicamente le icone, rendendo più difficile la gestione dei messaggi in arrivo. L’aggiornamento corregge anche difetti grafici nella barra Top Now di Naver Sports, errori sui font della tastiera e problemi con i widget di orologio e dati personali. Non manca poi la patch di sicurezza di Settembre, segno che la build si avvicina molto alla versione definitiva.

Galaxy S25 e non solo: la nuova interfaccia arriverà anche su altri modelli

La sesta beta di One UI 8 è disponibile nei principali mercati che partecipano al programma di test: India, Stati Uniti, Regno Unito, Germania e Corea del Sud. Secondo la roadmap interna, il rilascio pubblico dovrebbe avvenire entro poche settimane. I Galaxy S25 saranno i primi a ricevere la build aggiornata, mentre Z Fold 7 e Z Flip 7, già lanciati con Android 16 preinstallato, dovranno attendere una versione successiva per allinearsi.

Samsung non ha dimenticato gli altri top di gamma. Anche i Galaxy S24, Z Fold 6 e Z Flip 6 sono stati inclusi nel programma beta, con un lancio stabile previsto tra fine settembre e inizio ottobre. L’azienda sta adottando una strategia mirata che mira a portare Android 16 rapidamente sui dispositivi più recenti e, allo stesso tempo, rifinire con ulteriori beta i modelli dello scorso anno per garantire una transizione senza intoppi.

Per i possessori di Galaxy S25, l’attesa è ormai breve. Se non emergeranno bug critici, la versione stabile di Android 16 con One UI 8 potrebbe arrivare già nella prima o seconda settimana di settembre. L’aggiornamento porterà non solo maggiore fluidità, ma anche un miglioramento tangibile dell’esperienza utente, consolidando la posizione di Samsung come leader nella distribuzione di update rapidi e duraturi.