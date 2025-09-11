Samsung chiude il capitolo Galaxy Note 20: stop agli aggiornamenti

Samsung ha ufficialmente interrotto il supporto per Galaxy Note20 e Note20-Ultra, due smartphone che hanno rappresentato la storia della serie Note. Presentati nell’agosto 2020, i dispositivi hanno ricevuto aggiornamenti software costanti. Inizialmente erano mensili, poi sono diventati trimestrali a partire dal Settembre 2024. Entrambi hanno accompagnato gli utenti fino ad Android 13 con interfaccia One UI 2.5, arrivando alle patch di sicurezza di luglio 2025. Ora, però, siamo arrivati ad un momento di rottura. Essi non compaiono più nella lista dei dispositivi ancora aggiornati, certificando di fatto la fine del loro percorso software.

Samsung guarda avanti: dai Galaxy S ai pieghevoli della serie Z

La scelta di Samsung non sorprende, perché all’epoca del lancio non era ancora in vigore la nuova politica dei sette anni di aggiornamenti, inaugurata con la gamma Galaxy S24. Il risultato è che il GalaxyNote 20 e Note20 Ultra rimangono fuori dai programmi di supporto prolungato, nonostante abbiano segnato un periodo importante nella storia dell’azienda. Per chi li utilizza ancora non c’è urgenza immediata di sostituirli, ma la mancanza di aggiornamenti di sicurezza potrebbe essere un limite evidente, soprattutto per chi fa uso di servizi bancari o gestisce dati sensibili.

Insomma, con la fine degli aggiornamenti dei Galaxy Note20, la serie Note può considerarsi definitivamente archiviata. Samsung, del resto, ha già da tempo dirottato gli investimenti sui GalaxyS e soprattutto sulla famiglia pieghevole Z, destinata a diventare il nuovo simbolo di innovazione. Chi resta affezionato alla S Pen troverà nell’ S25 Ultra un degno erede, mentre chi sceglieva i Note per l’ampio display potrebbe valutare lo ZFold7, il pieghevole che unisce la praticità di uno smartphone alle dimensioni di un tablet.

Il ritiro dal supporto segna quindi un momento chiave. Il Galaxy Note 20 chiude l’ultimo capitolo di una serie che ha fatto scuola, portando l’uso del pennino digitale su smartphone a livelli mai raggiunti prima. Con la sua evoluzione, Samsung punta oggi a rafforzare il suo ruolo con dispositivi che integrano tecnologie all’avanguardia, dal software potenziato all’hardware pieghevole.