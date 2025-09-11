Hyundai IONIQ: un primo concept futuristico a Monaco

Come ben sapete il marchio IONIQ rappresenta l’insieme delle auto elettriche prodotte da Hyundai, a quanto pare questa linea si prepara ad un nuovo capitolo della propria storia che non vede novità importanti fin dal 2020, anno in cui la società ha deciso di utilizzare il nome di uno dei suoi modelli per le future auto elettriche, ebbene Finalmente abbiamo l’immagine del primo prototipo compatto di questa gamma, il nome è Concept Three il quale rappresenta una nuova visione delle vetture elettriche urbana che punta ridisegnare i canoni del segmento tramite un design scolpito, proporzioni inedite e un’identità visiva ispirata alla flessibilità dell’acciaio, tutto ciò debuttò in un colpo solo all’IAA Mobility 2025 di Monaco, il quale apre ufficialmente la strada ha una nuova generazione di auto elettriche compatte by Hyundai.

Design compatto e innovativo

Come potete vedere dal bozzetto mostrato dalla società, si evidenzia chiaramente il profilo laterale della vettura caratterizzato da una silhouette decisamente fluida scolpita che richiama i principi del linguaggio stilistico definito come Art of Steel, Il quale offre superfici che sembrano modellate proprio con l’intenzione di richiamare e rendere manifesta la flessibilità dell’acciaio tramite volumi morbidi, linee tese e intersezioni definite, ciò permette di ottenere una carrozzeria dal profilo essenziale, coerente con l’idea di un design funzionale e ordinato.

L’immagine diffusa da Hyundai, poi introduce anche il concetto di Aero Hatch, una nuova interpretazione della classica linea hatchback rivisitata appositamente per il segmento delle elettriche compatte con una particolare attenzione all’aerodinamica.

Il debutto di questo nuovo concept segna anche il ritorno di Hyundai ad una delle più importanti manifestazioni europee dedicate per l’appunto alla mobilità, ciò avviene dopo quattro anni di latitanza che finalmente si interrompono appunto per mostrare al pubblico europeo la propria visione del futuro, dettaglio che sottolinea anche l’importanza strategica del vecchio continente per i piani del gruppo.