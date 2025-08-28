Samsung Galaxy Z Fold 7 e Flip 7, patch di sicurezza di agosto

Samsung ha avviato il rollout della patch di sicurezza di agosto 2025 per i suoi più recenti pieghevoli: Galaxy Z Fold 7e Galaxy Z Flip 7, inclusa anche la variante FE. L’update, disponibile inizialmente in Corea del Sud e negli Stati Uniti, include correzioni per una vulnerabilità critica, 28 di alta gravità relative al sistema operativo e 18 specifiche per la sicurezza Samsung.

Il pacchetto software introduce anche un aggiornamento al bootloader, rafforzando ulteriormente la struttura del sistema e rendendo impossibile tornare alla versione precedente una volta installata la patch. Si tratta di un cambiamento importante per la sicurezza a livello profondo.

Il file di aggiornamento, che supera i 500 MB, porta solo miglioramenti legati alla sicurezza e alla stabilità, senza aggiungere nuove funzionalità visive o esperienziali. Il rollout procede via OTA (over the air), e l’installazione richiede pochi minuti.

Rimanere al sicuro è essenziale

La patch di agosto non si limita a proteggere contro minacce note, ma include anche una serie di difese preventive pensate per proteggere i dati personali e la funzionalità del dispositivo. Aggiornare regolarmente è fondamentale per mantenere il proprio smartphone pronto alle sfide degli attacchi informatici.

In più, il Galaxy Z Fold 7 e il Flip 7 godono di un impegno a lungo termine: Samsung offre sette anni di aggiornamenti, tra sistema operativo e patch di sicurezza, un traguardo notevole nel panorama Android. Questo significa protezione e nuove funzionalità garantite fino al 2032.

Per gli utenti che non hanno ancora ricevuto la notifica, è possibile controllare manualmente la disponibilità entrando in Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa. In caso di update non ancora distribuito, conviene ripetere la verifica nei giorni successivi: il rilascio è graduale e può richiedere qualche settimana per raggiungere tutti i mercati. Consigliato effettuare l’installazione con almeno il 50% di batteria residua e, se possibile, collegati a una rete Wi-Fi stabile per evitare consumi eccessivi di dati mobili.