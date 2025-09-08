Ad
Realme GT 7T costa POCHISSIMO su Amazon: sconto di 240 euro per TUTTI

Uno sconto mai visto prima d'ora vi attende sul Realme GT 7T, ecco quanto costa in questi giorni giorni.

Amazon riserva una delle sue tante piacevoli sorprese a tutti i consumatori con il lancio di una promozione più unica che rara, mettendo a disposizione un prezzo bassissimo sull’acquisto del Realme GT 7T, dispositivo di fascia medio-alta che riesce a nascondere al proprio interno specifiche di altissimo livello generale.

La sua scheda tecnica è complessivamente di alto livello e di tutto rispetto, se considerate che comunque parliamo di un prodotto che raggiunge un peso di 202 grammi, con dimensioni di 162,42 x 75,97 x 8,25 millimetri di spessore, passando anche per un display molto grande: 6,8 pollici per un LTPO AMOLED che oscilla nel refresh rate tra 1 e 120Hz (essendo appunto LTPO), mantenendo una risoluzione massima di 1280 x 2800 pixel, densità di 453 ppi e 16 milioni di colori (la protezione è ArmorShell Glass).

Il processore non è di casa Qualcomm, bensì parliamo di un MediaTek Dimensity 8400 Max, octa-core con una frequenza di clock che può raggiungere i 3,25GHz, passando anche per la solita ottima GPU Mali-G720 MC7, che si completa con 12GB di RAM e 512GB di memoria interna (non espandibili con l’ausilio di una microSD). Spostando l’attenzione nel comparto fotografico, invece, possiamo trovare la presenza di due sensori: un principale da 50 megapixel e un ultragrandangolare da 8 megapixel, che raggiunge una risoluzione di 8192 x 6144 pixel con angolo massimo di ripresa di 112 gradi. Anteriormente, invece, è stato integrato un sensore da 32 megapixel, con apertura F2.4.

Realme GT 7T costa davvero poco o niente su Amazon

Una promozione più unica che rara che vi porta a poter acquistare il Realme GT 7T, la spesa finale che l’utente si ritrova a dover sostenere non sarà più di 649 euro, ma si arriverà a dover sostenere un investimento finale pari a 426,99 euro. Lo potete ordinare subito premendo qui.

