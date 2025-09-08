Realme GT 7T costa POCHISSIMO su Amazon: sconto di 240 euro per TUTTI

Amazon riserva una delle sue tante piacevoli sorprese a tutti i consumatori con il lancio di una promozione più unica che rara, mettendo a disposizione un prezzo bassissimo sull’acquisto del Realme GT 7T, dispositivo di fascia medio-alta che riesce a nascondere al proprio interno specifiche di altissimo livello generale.

La sua scheda tecnica è complessivamente di alto livello e di tutto rispetto, se considerate che comunque parliamo di un prodotto che raggiunge un peso di 202 grammi, con dimensioni di 162,42 x 75,97 x 8,25 millimetri di spessore, passando anche per un display molto grande: 6,8 pollici per un LTPO AMOLED che oscilla nel refresh rate tra 1 e 120Hz (essendo appunto LTPO), mantenendo una risoluzione massima di 1280 x 2800 pixel, densità di 453 ppi e 16 milioni di colori (la protezione è ArmorShell Glass).

Il processore non è di casa Qualcomm, bensì parliamo di un MediaTek Dimensity 8400 Max, octa-core con una frequenza di clock che può raggiungere i 3,25GHz, passando anche per la solita ottima GPU Mali-G720 MC7, che si completa con 12GB di RAM e 512GB di memoria interna (non espandibili con l’ausilio di una microSD). Spostando l’attenzione nel comparto fotografico, invece, possiamo trovare la presenza di due sensori: un principale da 50 megapixel e un ultragrandangolare da 8 megapixel, che raggiunge una risoluzione di 8192 x 6144 pixel con angolo massimo di ripresa di 112 gradi. Anteriormente, invece, è stato integrato un sensore da 32 megapixel, con apertura F2.4.

Ricordatevi del canale Telegram dedicato ai codici sconto Amazon gratis con tutte le migliori offerte esclusive e i prezzi più bassi, disponibile solo a questo link.

Realme GT 7T costa davvero poco o niente su Amazon

Una promozione più unica che rara che vi porta a poter acquistare il Realme GT 7T, la spesa finale che l’utente si ritrova a dover sostenere non sarà più di 649 euro, ma si arriverà a dover sostenere un investimento finale pari a 426,99 euro. Lo potete ordinare subito premendo qui.