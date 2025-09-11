Ad
Il primo mese è gratuito, SIM senza costi e attivazione riservata a chi proviene da Iliad e operatori virtuali, tutto con Kena Mobile

Kena Mobile Promo Rush 130: 230 giga a 6,99€ al mese

Il mercato delle offerte mobili continua a muoversi rapidamente e tra le proposte più convenienti di questo periodo troviamo la nuova Promo Rush 130 di Kena Mobile, che punta a catturare l’attenzione degli utenti in cerca di tanti giga a un prezzo contenuto. Con un mix di generosità nei contenuti e condizioni chiare, l’offerta si posiziona tra le più competitive della fascia bassa di prezzo.

Cosa include Promo Rush 130

La nuova tariffa mette a disposizione 230 giga in 4G ogni mese, accompagnati da minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 200 SMS inclusi. Il costo è di 6,99€ al mese, cifra che non prevede vincoli né rimodulazioni. Il pacchetto è pensato per chi fa un uso intensivo della connessione mobile, tra streaming, social e lavoro in mobilità, senza rinunciare alla convenienza economica. Molti utenti hanno già scelto questa promo testimoniando di essersi trovati molto bene.

Primo mese gratuito e SIM consegnata gratis

Uno dei vantaggi principali di questa offerta è rappresentato dal primo mese gratuito, che consente di testare il servizio senza spese immediate. Anche la consegna della SIM è gratuita, rendendo l’ingresso nel mondo Kena ancora più semplice. Questo abbattimento dei costi iniziali è pensato per invogliare gli utenti a sperimentare l’offerta senza barriere economiche.

Chi può attivare l’offerta di Kena Mobile subito

La Promo Rush 130 non è disponibile per tutti: l’attivazione è infatti riservata a chi proviene da Iliad e dagli operatori virtuali. Una scelta precisa, che conferma la strategia di Kena di rivolgersi soprattutto a chi arriva da realtà concorrenti nella fascia low cost, offrendo un pacchetto più ricco in termini di traffico dati.

Con 230 giga in 4G, minuti illimitati, SMS inclusi e il primo mese gratis, la Promo Rush 130 di Kena Mobile rappresenta una delle opzioni più forti del momento per chi cerca una soluzione economica ma con grande disponibilità di dati.

