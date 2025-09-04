Kena, arrivano le nuove offerte Per Te 5G per i già clienti

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha aggiornato il suo catalogo di offerte riservato ai suoi già clienti che intendono cambiare la propria proposta. In particolare, l’operatore sta proponendo diverse nuove offerte appartenenti alla gamma Kena Mobile Per Te 5G. Come suggerisce anche il nome, tutte le offerte in questione supporteranno la navigazione con le nuove reti di quinta generazione. Vediamo qui di seguito i dettagli.
Kena Mobile, arrivano le nuove offerte Per Te 5G per i già clienti che richiedono il cambio
Per i già clienti dell’operatore telefonico virtuale Kena Mobile sarà possibile richiedere il cambio della propria offerta verso delle nuove proposte. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore ha da poco aggiornato proprio il catalogo per i suoi già clienti che intendono cambiare la propria offerta. In particolare, ora sono disponibili le nuove offerte appartenenti alla gamma Kena Mobile Per Te 5G. Vi riassumiamo qui di seguito quello che includono.
- Kena 8,99 200 GB Per te 5G: prevede ogni mese fino a 200 GB di traffico dati per navigare con connettività 5G, 12 GB validi per navigare in roaming in UE, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 SMS verso tutti i numeri. Il costo per il rinnovo è pari a 8,99 euro al mese.
- Kena 9,99 230 GB Per te 5G: prevede ogni mese fino a 230 GB di traffico dati per navigare con connettività 5G, 13 GB validi per navigare in roaming in UE, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 SMS verso tutti i numeri. Il costo per il rinnovo è pari a 9,99 euro al mese.
- Kena 12,99 300 GB Per te 5G: prevede ogni mese fino a 300 GB di traffico dati per navigare con connettività 5G, 17 GB validi per navigare in roaming in UE, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 SMS verso tutti i numeri. Il costo per il rinnovo è pari a 12,99 euro al mese.
- Kena 14,99 500 GB Per te 5G: prevede ogni mese fino a 500 GB di traffico dati per navigare con connettività 5G, 19 GB validi per navigare in roaming in UE, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 SMS verso tutti i numeri. Il costo per il rinnovo è pari a 14,99 euro al mese.
- Kena 11,99 200 GB Per Tutti 5G: prevede ogni mese fino a 200 GB di traffico dati per navigare con connettività 5G, 16 GB validi per navigare in roaming in UE, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 SMS verso tutti i numeri. Il costo per il rinnovo è pari a 11,99 euro al mese.