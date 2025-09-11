Iliad, ultima settimana per avere queste super offerte

Da qualche settimana, l’operatore telefonico Iliad ha aggiornato il suo catalogo, rendendo disponibili le nuove offerte di rete mobile appartenenti alla gamma Iliad TOP. Si tratta come sempre di offerte eccezionali per il loro rapporto tra qualità e prezzo. Tuttavia, mancano ormai pochi giorni per poterle attivare. Sul sito ufficiale, infatti, il count down delle offerte porta una settimana come tempo massimo per averle.

Iliad, ultima settimana per poter attivare le super offerte della gamma Iliad TOP

Secondo quanto riportato in rete, manca ormai poco meno di una settimana per poter attivare le super offerte proposte da Iliad. Come già accennato in apertura, infatti, qualche tempo fa l’operatore aveva aggiornato il suo catalogo con le nuove offerte della gamma Iliad TOP. Queste ultime, però, rimarranno disponibili all’attivazione soltanto per altri sette giorni. Dopo di che, non sappiamo se l’operatore deciderà di prorogarne la disponibilità oppure se deciderà di proporre delle nuove strepitose offerte.

In particolare, una di queste offerte è quella denominata Iliad TOP 150 Plus. Quest’ultima arriva ad includere ogni mese un bundle contenente fino a 150 GB di traffico dati. Questi sono validi per navigare con una connettività massima pari al 4G e al 4G+. L’offerta include poi anche 20 GB di traffico dati extra per navigare in roaming nei paesi dell’Unione Europea. Il bundle include infine anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Per avere questa offerta, gli utenti dovranno sostenere un costo pari a 7,99 euro al mese, con costo di attivazione una tantum pari a 9,99 euro.

C’è poi anche disponibile l’offerta maggiore denominata Iliad TOP 250 Plus. In questo caso, gli utenti potranno utilizzare ogni mese un bundle comprendente fino a 250 GB di traffico dati, validi però per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. Il costo da sostenere in questo caso è però pari a 9,99 euro al mese.