Xiaomi si muove nel settore auto assumendo un ex designer Lamborghini

Xiaomi, dopo il successo commerciale dei suoi primi due modelli, punta a rafforzare la propria credibilità nel settore automobilistico con una grande notizia. Di cosa si tratta? Fabian Schmölz, ex Chief Exterior Designer di Lamborghini, ha accettato l’incarico di Head of Exterior Design per Xiaomi Auto Europe. Una mossa che conferma la volontà dell’azienda di trasformarsi in un competitor mondiale, non soltanto in patria.

Xiaomi guarda all’Europa e al futuro del design

La carriera di Schmölz è legata a marchi di primo piano. In Lamborghini ha avuto un ruolo decisivo nella progettazione della sportiva Temerario, mentre in Porsche ha contribuito allo sviluppo di modelli iconici come la 718 Boxster e della concept car VisionGT. Ha lavorato anche al prototipo Mission E, da cui è nata la Taycan, una delle elettriche più influenti degli ultimi anni. Il suo quindi è un curriculum di grande prestigio, che Xiaomi intende sfruttare appieno per migliorare l’identità stilistica dei suoi futuri veicoli.

La decisione di arruolare un nome di questo calibro non è casuale. Finora, i modelli SU7 e YU7 hanno riscosso un ottimo riscontro di vendite, ma non sono mancate le critiche. Molti osservatori hanno evidenziato le somiglianze della SU7 con la Porsche Taycan e della YU7 con la Ferrari Purosangue. Per conquistare i mercati esteri, Xiaomi sa di dover proporre auto non solo competitive sul piano tecnologico, ma anche originali e riconoscibili nel design.

Il nuovo corso si inserisce in una strategia di lungo periodo. La stampa cinese ricorda infatti che l’azienda ha già fissato una tappa fondamentale, ovvero il debutto ufficiale in Europa nel 2027. In vista di questa scadenza, è indispensabile costruire un team internazionale che sia in grado di interpretare gusti ed esigenze di un pubblico molto diverso da quello cinese. Con Schmölz, Xiaomi acquisisce non solo un designer, ma anche un patrimonio di esperienza maturato in case automobilistiche che hanno fatto del design il loro biglietto da visita.