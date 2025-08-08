OPS! Mobile vs Kena: chi vince la sfida dei 300 giga?

OPS! Mobile, operatore virtuale, propone una delle offerte più generose in termini di traffico dati: si chiama OPS! Special 300 GB e include 300 giga in 4G, suddivisi in 150 GB base e 150 GB extra. Il costo è di 9,99€ al mese per sempre, con minuti illimitati verso tutti e 100 SMS.

L’offerta è riservata a chi effettua la portabilità, con la sola eccezione degli utenti Vodafone, che non possono aderire. L’attivazione è possibile solo tramite SPID, mentre il costo iniziale è di 9,90€ una tantum. La spedizione della SIM è gratuita, rendendo la sottoscrizione semplice e veloce.

Kena: meno giga, ma mese gratuito e copertura TIM

Dall’altro lato c’è Kena Mobile, che con la Promo Rush 130 propone 230 giga in 4G, minuti illimitati e 200 SMS a 6,99€ al mese. Il primo mese è gratuito, un vantaggio che consente di risparmiare da subito. La spedizione della SIM è inclusa e non ci sono vincoli o spese aggiuntive.

Kena si rivolge a utenti in arrivo da Iliad e operatori virtuali, offrendo la copertura TIM, un aspetto rilevante per chi dà priorità alla qualità della rete. Anche in questo caso l’offerta si può attivare online, con tempistiche rapide.

Più giga o prezzo più basso: a scelta non è scontata

Il confronto OPS! Mobile vs Kena mette in evidenza due filosofie diverse tra loro ma con diverse analogie. OPS! punta su una quantità di dati molto elevata, pensata per chi fa un uso intensivo della rete, ma con accesso vincolato a determinati operatori di provenienza. Kena risponde con un’offerta più economica, il primo mese gratis e rete TIM, mantenendo un buon equilibrio tra convenienza e qualità. Chi cerca il massimo dei giga potrà preferire OPS!, mentre chi vuole risparmiare fin da subito troverà in Kena una proposta convincente. Questa volta la scelta sta a voi, in ogni caso potreste trovarvi molto bene.