Google lancia AI Plus con Gemini 2.5 Pro e 200 GB di cloud

Google ha presentato AI Plus, un nuovo abbonamento che porta le funzioni di Gemini 2.5 Pro a un costo ridotto, con l’obiettivo di rendere l’intelligenza artificiale più accessibile nei mercati emergenti. Il servizio debutta in Indonesia con un prezzo di circa 4,56 euro al mese, meno di un quarto rispetto al piano Pro nello stesso Paese.

La proposta si posiziona come soluzione intermedia tra la versione gratuita e i piani Pro e Ultra, offrendo agli utenti un pacchetto di strumenti avanzati ma a un costo contenuto. Google ha già confermato che il lancio interesserà anche altri mercati, pur senza indicare una roadmap precisa.

Funzioni avanzate e spazio cloud incluso: Google fa il salto di qualità

Gli abbonati a AI Plus ottengono un numero maggiore di richieste quotidiane al modello Gemini 2.5 Pro rispetto alle cinque disponibili nella versione free. Non è stata dichiarata la soglia esatta, ma il salto è significativo anche grazie all’estensione della finestra di contesto, che passa da 32.000 a 128.000 token. Rimane comunque inferiore rispetto al milione di token dei piani Pro e Ultra.

Accanto alle funzioni linguistiche, il pacchetto include strumenti multimediali come Veo 3 Fast per la creazione rapida di video, Google Flow per l’editing audiovisivo e Whisk, un’app dedicata alla trasformazione delle immagini in clip video. Sul fronte produttività, l’offerta integra il pannello laterale di Gemini in Gmail, Documenti e Fogli, oltre a un utilizzo più ampio di NotebookLM per l’organizzazione delle informazioni.

Un altro punto di forza è l’inclusione di 200 GB di spazio di archiviazione su Google One, che rende AI Plus un piano completo non solo per chi vuole sfruttare l’AI, ma anche per chi ha bisogno di strumenti cloud per archiviazione e collaborazione.

Se l’iniziativa dovesse arrivare anche in Europa, il prezzo rimarrebbe comunque ben inferiore ai 20 euro, anche se con ogni probabilità adattato alle condizioni dei mercati occidentali.