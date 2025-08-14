NotebookLM: miglioramenti vari con queste nuove funzionalità

NotebookLM è uno strumento di intelligenza artificiale progettata da Google tramite il quale è possibile riassumere le fonti e organizzare le varie note, quest’ultimo recentemente ha ricevuto un importante update proprio da Google, dal momento che la società si sta impegnando sul fronte intelligenza artificiale per essere sempre più competitiva e riuscire a sbaragliare la concorrenza.

Video overview

La principale novità di questo update è la funzionalità Video Overview, nello specifico, si tratta di uno strumento che consente di ottenere un riassunto o presentazione video di tutti i propri documenti e dati inseriti all’interno della piattaforma, lo strumento in questione infatti riesce a generare una presentazione organica con tanto di audio e contenuti che scorrono a schermo per poter per l’appunto raccontare ciò che abbiamo raccolto tramite immagini, video o report, tale funzionalità, però, al momento è disponibile soltanto in lingua inglese, probabilmente Google rilascerà il supporto ad altre lingue nel corso del tempo.

Come se non bastasse, Google ha anche provveduto ad aggiornare l’interfaccia grafica dell’intera piattaforma, andando a migliorare la fruibilità di determinate funzioni che sono ora più facilmente accessibili rispetto a prima, il tutto unito ad un design decisamente più pulito e gradevole alla vista.

In termini pratici, queste nuove funzionalità garantiscono molteplici applicazioni, chi usufruisce di un notebook pubblico infatti può offrire contenuti diversificati per lingua o formato, rendendo di fatto il materiale fruibile in modo più inclusivo, un esempio concreto sono i team aziendali che possono creare contenuti su misura per diversi ruoli presenti all’interno della propria organizzazione, andando di fatto ottimizzare la comunicazione interna, ovviamente un altro campo che di base prenderà a vantaggio da questa piattaforma e quello studentesco dal momento che sarà possibile organizzare il problema materiale in presentazioni, mappe concettuali o guide suddivise per capitolo, ad esempio in vista di un esame.