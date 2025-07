Gemini pesca dal passato per migliorare l’esperienza utente

Il team di Google ha introdotto di nuovo una funzione amata dagli utenti: la maniglia per l’espansione dell’overlay di Gemini. La modifica, ancora in fase di rollout mondiale su Android, consente di tornare alla visualizzazione a schermo intero dell’assistente IA con un semplice gesto verso l’alto. Una scelta che segna il ritorno a una funzionalità che è stata rimossa lo scorso gennaio, quando Google aveva optato per un’interfaccia più compatta e minimale.

Aggiornamenti in corso nell’ambiente Gemini: rollout e compatibilità con le nuove versioni

La maniglia era stata eliminata insieme al pulsante di espansione, rendendo impossibile accedere alla modalità full screen. Nonostante ciò, l’overlay continuava a offrire gran parte delle sue funzionalità. Dopo sei mesi, la reintroduzione dimostra che Google sta ascoltando il feedback degli utenti, combinando estetica e usabilità. Il nuovo overlay ora bilancia compattezza e accessibilità, offrendo un’esperienza più fluida e intuitiva.

Il ritorno della maniglia non è riservato a pochi. È infatti in distribuzione per tutti gli utenti Android che usano la versione 16.27 stabile o la 16.28 beta di App Google, l’ambiente integrato dove vive Gemini. In caso non si visualizzi la nuova funzione, è possibile forzare l’arresto dell’app Gemini e di App Google tramite il menu “Informazioni app” dal launcher del dispositivo.

Gemini continua a essere disponibile anche come Web App, accessibile dal sito ufficiale. Tuttavia, su Android rimane integrata in App Google, proprio come il suo predecessore Google Assistant. Per sfruttare al meglio le ultime funzionalità, è fondamentale mantenere aggiornata App Google tramite il Play Store. Un rapido controllo dell’aggiornamento può fare la differenza nell’accesso alle ultime novità.

Con questo piccolo ma significativo passo, Google conferma il proprio impegno nel perfezionare la user experience dell’intelligenza artificiale, alternando innovazione e ritorni strategici. La direzione sembra chiara: costruire un assistente smart sempre più personalizzabile e integrato nella quotidianità digitale degli utenti.