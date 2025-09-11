Attiva una SIM WindTre e ricevi 200 GB con l’offerta Special 5G

Il mercato della telefonia mobile è ormai ricco di opzioni economiche e vantaggiose e spesso scegliere una nuova offerta diventa complesso per via delle numerosissime proposte. In tal contesto, WindTre sa sempre come attirare l’attenzione su di sé. Il gestore arancione, infatti, aggiorna frequentemente il suo listino offerte dedicando a ogni fascia di utenti delle opzioni decisamente convenienti. I clienti che effettuano il trasferimento del numero da un altro operatore, ad esempio, possono usufruire di straordinarie tariffe operator attack. Mentre, coloro che decidono di attivare una nuova linea, possono optare per la WindTre Special 5G.
Offerta per tutti i nuovi clienti: come ottenere la WindTre Special 5G
La nuova offerta WindTre Special 5G è dedicata a tutti coloro che decidono di attivare un nuovo numero, i quali potranno ottenerla a soli 9,99 euro al mese. Il costo di rinnovo dovrà essere saldato tramite carta di credito o PayPal così da essere automaticamente addebitato dal gestore al momento della scadenza. L’attivazione non prevede alcun costo, il gestore consente infatti di ottenere la sua tariffa gratuitamente ma sarà necessario sostenere il primo rinnovo anticipato così da poter subito usufruire dei seguenti contenuti:
Minuti senza limiti per le chiamate verso tutti i numeri
50 SMS verso tutti i numeri
200 GB di traffico dati per la navigazione
- 12,6 GB extra in Unione Europea
I nuovi clienti potranno attivare l’offerta presso uno dei punti vendita abilitati o tramite il sito ufficiale del gestore. In quest’ultimo caso, WindTre propone due opzioni: acquisto con eSim o SIM standard da ricevere tramite corriere. Ognuno potrà scegliere l’opzione favorita, senza dover sostenere costi extra o spese impreviste.
L’attivazione online potrà essere effettuata con accesso tramite SPID o CIE, i clienti che richiederanno l’eSIM non dovranno attendere la spedizione ma coloro che acquisteranno la classica SIM, potranno riceverla entro 3 giorni lavorativi e il nuovo numero sarà attivo entro 48 ore.