Apple iPhone 17 sembra essere già un successo

L’attesa per la nuova linea di iPhone si trasforma spesso in fermento tra gli appassionati. Già pochi giorni dal lancio ufficiale del 9 settembre, l’attenzione di molti era focalizzata sui nuovi smartphone. A prova di ciò è arrivato un sondaggio diffuso da SellCell, il quale fotografa con chiarezza lo stato d’animo dei consumatori negli USA. I numeri hanno evidenziato un entusiasmo diffuso. Il dato più eclatante riguarda l’intenzione d’acquisto. Secondo quanto riportato, il 68% dei possessori di iPhone dichiara di voler passare a uno dei nuovi modelli della gamma iPhone 17 fin dal giorno del debutto. Una percentuale che, se confermata nelle vendite, segnerebbe un successo immediato per Apple.

Apple: un sondaggio evidenzia le intenzioni dei consumatori per i nuovi iPhone 17

Anche se è stato evidenziato un certo entusiasmo, è importante sottolineare che il sondaggio ha evidenziato anche alcuni dubbi. Secondo quanto emerso, infatti, c’è un freno evidente da parte degli utenti. Lo stesso 68% che guarda con entusiasmo alle novità riconosce anche che il costo elevato dei dispositivi potrebbe diventare un ostacolo da non sottovalutare. È una dinamica che accompagna da anni la strategia di Apple, ma che oggi, con l’inflazione e la concorrenza più agguerrita, rischia di pesare ancora di più sulle intenzioni di spesa.

E non è tutto. Il sondaggio ha evidenziato anche un altro aspetto. Più di un quarto degli intervistati, per la precisione il 27,1%, ritiene che Apple non eserciti più il fascino di un tempo. Un dato che riflette la crescente pressione di Samsung, capace di guadagnare popolarità negli Stati Uniti grazie a una proposta diversificata e aggressiva. Eppure la fedeltà alla Mela resta alta: il 72,9% degli utenti dichiara di essere pienamente soddisfatto del proprio iPhone. Segno che la base di consenso rimane solida. Ora che i nuovi dispositivi Apple sono stati presentati non resta che attendere per scoprire quale sarà la risposta effettiva del pubblico ai prossimi iPhone in commercio.