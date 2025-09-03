WindTre GO, ecco il nuovo catalogo di offerte di settembre

Siamo entrati da poco entrati nel mese di settembre 2025. Per questa occasione, l’operatore telefonico italiano WindTre ha aggiornato il suo catalogo di offerte di rete mobile, in particolare quelle appartenenti alla gamma WindTre GO Digital. Queste ultime sono offerte estremamente convenienti ma rivolte principalmente a chi richiederà la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici.

WindTre, l’operatore aggiorna il suo catalogo di offerte della gamma WindTre GO Digital

Con l’arrivo del mese di settembre, l’operatore telefonico italiano WindTre ha aggiornato la sua proposta di offerte mobile. Come già accennato in apertura, tra le offerte aggiornate troviamo quelle appartenenti alla gamma WindTre GO Digital. Si tratta di offerte di tipo operator attack, quindi rivolte ad un pubblico che richiederà la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici. Per il momento, per le offerte di questa gamma, gli utenti non dovranno pagare alcun costo di attivazione.

Tra queste offerte, troviamo ad esempio quella denominata WindTre GO 200 XS 5G Digital. Quest’ultima include ogni mese un bundle comprendente fino a 200 GB di traffico dati. Come suggerisce il nome, questo bundle sarà valido per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione dell’operatore alla massima velocità. Il resto del bundle comprende poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 50 sms verso tutti i numeri. Si potrà avere tutto questo ad un costo molto basso di soli 5,99 euro al mese.

Un’altra offerta appartenente a questa gamma è quella denominata WindTre GO 150 5G Digital. In questo caso, gli utenti avranno a disposizione un bundle comprendente fino a 150 GB di traffico dati, per navigare sempre alla massima velocità con connettività pari al 5G. Nel bundle, sono poi sempre compresi fino a 50 sms verso tutti e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri. Il costo da sostenere sarà pari a 7,99 euro al mese.