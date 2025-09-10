Elon Musk, lanciato un progetto ambizioso per simulare Microsoft

In questi ultimi giorni Elon Musk ha sparso la notizia di voler intraprendere un nuovo progetto molto ambizioso in cui vengono messe a dura prova le capacità degli sviluppatori. Si tratta di realizzare una sorta di Microsoft interamente simulata dall’ intelligenza artificiale. Poiché infatti Microsoft è basata solamente su un lato software, sarebbe possibile realizzare una software house gestita interamente da agenti digitali. Elon Musk ha deciso di chiamare il progetto Macrohard proprio per simboleggiare la grande sfida da affrontare per portarlo a termine.

La teoria di Musk alla base di questa iniziativa sta nel fatto che Microsoft è fondata interamente da software e non da componenti hardware, per cui sarebbe possibile realizzare una struttura simulata dall’ AI. Infatti proprio per questo motivo l’ azienda ha approvato questo progetto. La base dell’ intelligenza artificiale sarebbe Grok che potrebbe gestire l’ intera rete di agenti digitali. La rete di agenti dovrà occuparsi di tutte le particolarità del progetto, dalla creazione del codice alla creazione di immagini e video. In questo modo è come se il programma si regolasse da solo migliorando l’ autonomia di tali software.

Elon Musk, sono stati già compiuti i primi passi per la realizzazione

Dal 1° agosto risulta già registrato il marchio Macrohard, il che sta a significare che Musk è molto intenzionato a portare a termine questo progetto. Sarebbe stato deciso anche il luogo in cui il software potrebbe nascere e svilupparsi: nel supercomputer Colossus a Memphis. Questo computer sarà alimentato da milioni di GPU Nvidia in modo da reggere tutte le funzioni necessarie per lo sviluppo del software. Il progetto servirà anche a realizzare alcuni dei punti focali su cui si è concentrato il CEO di Tesla per permettere all’ AI di entrare in settori chiave. Con questo progetto Musk ha giocato un ruolo di sfidante verso la società di Redmond dato il continuo sviluppo dell’ AI da parte di Microsoft.

Quindi vedremo se Elon Musk riuscirà a portare a termine questo progetto in modo da migliorare le azioni dell’ intelligenza artificiale in settori chiave sempre in crescita.