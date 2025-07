WINDTRE: 200 GB, minuti illimitati e 5G a 7,99€ al mese

Se stai pensando di cambiare operatore, questa è un’offerta che potresti voler considerare davvero. WINDTRE ha messo sul tavolo una proposta che non passa inosservata: 200 giga alla massima velocità disponibile, minuti illimitati e una manciata di SMS (che, dai, fanno sempre comodo). E sì, c’è anche il 5G, ma ci arriviamo.

WINDTRE: 200 GB + 5G a prezzo imbattibile, attivazione gratuita

Tutto questo a 7,99 euro al mese. Non uno di più. Attivazione? Gratis. Spedizione della SIM? Anche quella, gratuita. E se preferisci non aspettare il corriere, puoi richiedere subito una eSIM e partire all’istante, senza muoverti dal divano. Una volta attivata, il tuo nuovo numero sarà operativo entro 48 ore, e se stai facendo la portabilità, anche il credito residuo ti segue automaticamente.

Ma torniamo al punto: 200 giga. Non è uno scherzo. Se ti muovi in una zona coperta dal 5G (e WINDTRE dice di coprire il 97% della popolazione, quindi ci sei quasi sicuramente), potrai navigare alla massima velocità che il tuo telefono riesce a reggere. E se ti trovi in viaggio in Europa? Hai a disposizione 10,1 giga extra per continuare a fare tutto quello che ti serve, senza pensieri.

L’offerta è pensata per chi arriva da operatori come Iliad, Fastweb, Coop Voce o Poste Mobile. Se rientri in questa categoria, potresti aver trovato il momento giusto per cambiare. E con lo SPID o la CIE l’attivazione è davvero questione di pochi minuti.

WINDTRE, oltre alla rete, punta tanto anche sull’esperienza cliente. L’app è tra le più apprezzate sugli store, con un bel 4.3 su 5, e se hai bisogno di supporto trovi assistenza ovunque: nei negozi, online o al telefono. E poi c’è WINDAY: ogni giorno sconti, regali, concorsi e pure il 10% dei tuoi acquisti su Amazon trasformato in traffico telefonico.

Insomma, se cercavi un piano potente, semplice e pieno di vantaggi, questo potrebbe essere quello giusto per te.