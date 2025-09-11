Apple: aggiornamento per i limiti di radiazioni per gli iPhone 12

I recenti interventi da parte dell’Europa per il settore tech stanno portando ad importanti aggiornamenti. A tal proposito, sta per arrivare un nuovo cambiamento per Apple. In particolare, un nuovo aggiornamento è indirizzato ai dispositivi iPhone 12. Dietro tale decisione si nasconde una questione di sicurezza e regolamentazione che va avanti da anni. Quest’ultima è iniziata in Francia quando i controlli dell’ANFR avevano mostrato livelli di radiazioni superiori a quelli consentiti. All’epoca, la notizia aveva suscitato preoccupazione tra gli utenti e acceso dibattiti tra esperti e autorità. Apple non aveva nascosto il proprio disaccordo, definendo i test non standard e ribadendo che i suoi dispositivi erano sicuri. Eppure, per evitare problemi legali e richiami, aveva accettato di rilasciare un aggiornamento, un compromesso che aveva risolto la situazione in Francia, ma non aveva chiuso del tutto la vicenda.

Apple: nuovo aggiornamento per i livelli di radiazioni

Oggi, con il modello fuori produzione, ma ancora diffuso tra gli utenti, la questione torna sotto i riflettori. Apple ha deciso di applicare la stessa modifica a tutti gli iPhone 12 venduti nell’Unione Europea, rispondendo a una direttiva della Commissione Europea. La quale mira a uniformare i limiti di esposizione alle radiazioni. Non si tratta di un’ammissione di pericolo: Apple insiste che i suoi telefoni restano sicuri. Inoltre, rassicura i clienti sul fatto che non ci sarà alcun cambiamento percepibile nell’utilizzo quotidiano.

Eppure, il gesto ha un valore simbolico importante, perché mostra come un singolo episodio possa avere effetti su scala continentale. Quanto accaduto in Francia con i dispositivi Apple, iniziato con un singolo controllo tecnico, si trasforma oggi in un intervento europeo che stabilisce nuovi standard e rassicura milioni di persone. Si tratta di un piccolo aggiornamento, che però è capace di chiudere un capitolo lungo e complesso. Il tutto dimostrando quanto la tecnologia moderna sia intrinsecamente legata al quadro normativo che la circonda.