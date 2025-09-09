Apple, non solo iPhone 17: iOS 26, macOS Tahoe e gli altri sistemi operativi arrivano il 15 settembre

Durante l’evento “Awe Dropping”, Apple ha annunciato che lunedì 15 settembre saranno disponibili al download i nuovi sistemi operativi: iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe, tvOS 26, watchOS 26 e visionOS 26. L’annuncio ha accompagnato la presentazione degli iPhone 17 e dei nuovi Apple Watch, che arriveranno nei negozi dal 19 settembre.

Il punto focale di questa generazione è l’interfaccia Liquid Glass, caratterizzata da superfici traslucide ed effetti che richiamano il vetro. Si tratta di un cambiamento visivo importante, che riguarda soprattutto iOS, iPadOS e macOS, ma che farà la sua comparsa anche negli altri sistemi. Apple ha ridisegnato la navigazione interna con barre più essenziali, menu a comparsa fluidi e un’organizzazione delle app pensata per essere più intuitiva.

Chi procederà all’installazione di iOS 26 si renderà subito conto dei cambiamenti: ci sarà un nuovo aspetto per schermata di blocco, home e applicazioni. L’idea è quella di restituire un’esperienza che ricorda la trasparenza del vetro, con elementi che lasciano intravedere i contenuti sottostanti, offrendo una continuità visiva mai vista prima sui dispositivi Apple.

Funzioni intelligenti e nuove app

Oltre al restyling grafico, Apple ha introdotto nuove funzioni basate su Apple Intelligence, il pacchetto AI che si sta progressivamente espandendo su tutti i dispositivi. Tra le novità c’è Live Translation, che consente traduzioni in tempo reale durante chiamate o chat su Messaggi, FaceTime e Telefono. In Apple Music arrivano AutoMix, per creare mix automatici a partire dalle playlist, e Lyrics Translation, utile per tradurre i testi delle canzoni in lingua straniera.

Debutta anche una nuova app Giochi, che raccoglie tutti i titoli scaricati in un unico spazio, mentre Preview approda per la prima volta su iPhone e iPad, facilitando la gestione di documenti e immagini. Anche l’app Telefono sarà una delle grandi novità in quanto arriverà anche su iPad e Mac. Estetica ed esperienza d’uso totalmente rinnovate, questo ha intenzione di fare Apple con i nuovi aggiornamenti in arrivo.