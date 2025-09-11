Apple MacBook Air: il prezzo AMAZON di oggi è ASSURDO

La promozione che Amazon ha deciso di mettere a disposizione di tutti gli utenti è davvero una delle migliori di sempre, proprio perché permette di acquistare Apple MacBook Air, a un prezzo molto più conveniente di quanto effettivamente sarebbe previsto dal suo listino iniziale.

Il notebook è indubbiamente uno dei migliori e più richiesti tra quelli attualmente in commercio, trattasi dell’ultima variante in commercio, caratterizzata dalla presenza di un comodissimo display Liquid Retina da 13,6 pollici, perfetto per l’utilizzo in mobilità e poterlo trasportare ovunque vogliate, passando anche per il processore più recente, quale è appunto Apple M4, con alle spalle una configurazione che prevede 16GB di RAM e 256GB di memoria interna su SSD. L’autonomia è indiscutibilmente uno dei suoi punti di forza, essendo comunque un dispositivo che può essere facilmente utilizzato anche per una giornata lavorativa intera, prima di dover ricorrere al collegamento alla presa a muro.

Le colorazioni effettivamente acquistabili dagli utenti sono nel complesso quattro, potendo scegliere liberamente, proprio perché tutte in vendita a esattamente lo stesso identico prezzo.

Andate subito su questo canale Telegram @codiciscontotech per le offerte Amazon e tutti i codici sconto gratis in esclusiva direttamente sul vostro smartphone.

Apple MacBook Air: uno sconto incredibile su Amazon

Apple MacBook Air da 13 pollici è possibile acquistarlo in promozione su Amazon con uno sconto davvero molto interessante, se pensate che oggi può essere vostro a 949 euro, contro i 1249 euro previsti in origine di listino. Il risparmio è incredibile per tutti voi, e per tutti coloro che andranno a collegarsi subito a questo link.

Sul frame del prodotto è possibile trovare una buona dotazione di connettori, anche se va segnalata l’assenza della porta USB-A, difatti si trovano solamente due USB-C, passando anche per MagSafe e jack da 3,5mm per le cuffie, utile per il collegamento di dispositivi audio esterni.