Oppo A6 Pro è ufficiale con batteria da 7000 mAh

Il produttore tech Oppo ha da poco presentato in veste ufficiale sul mercato mobile un nuovo smartphone di fascia media estremamente resistente. Ci stiamo riferendo al nuovo Oppo A6 Pro. Quest’ultimo vanta infatti la presenza di numerose certificazioni importanti, tra cui le certificazioni di resistenza IP66, IP68 e IP69. Queste, a detta dell’azienda, garantiscono allo smartphone una resistenza estrema. A proteggere la scocca è poi presente il vetro protettivo Crystal Shield.

Oppo annuncia il nuovo medio di gamma ultra resistente Oppo A6 Pro

Oppo A6 Pro è stato annunciato in queste ore sul mercato mobile e si presenta come uno smartphone estremamente resistente. Come già detto, infatti, vanta la presenza di numerose certificazioni e del vetro Crystal Shield. Oltre a questo, l’azienda ha anche implementato una nuova antenna che garantisce anche una maggiore ricezione rispetto ai modelli del passato.

Per quanto riguarda le prestazioni, invece, l’azienda ha scelto di adottare il soc MediaTek Dimensity 7300, un soc realizzato con processo produttivo a 4 nm. Quest’ultimo viene supportato poi da numerosi tagli di memoria. Questi comprendono 8 GB, 12 GB e addirittura 16 GB di memoria RAM di tipo LPDDR4X. Per quanto riguarda la memoria disponibile, lo smartphone sarà disponibile all’acquisto con 256 GB oppure con 512 GB.

Anche l’autonomia promette buoni risultati. A bordo è infatti presente una batteria con una grande capienza pari a ben 7000 mah. Quest’ultima garantirà risultati eccezionali. È inoltre presente anche il supporto alla ricarica rapida da ben 80W. Il comparto fotografico include poi due fotocamere posteriori. Comprendono un sensore fotografico principale da 50 MP co apertura focale f/1.8 e un sensore di profondità da 2 MP.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo smartphone di fascia media Oppo A6 Pro sarà disponibile all’acquisto nelle colorazioni Gold, Blue e Black Jade ad un prezzo inziale di circa 215 euro al cambio attuale per il taglio di memoria con 8/256 GB.