Ho avuto in prova il nuovissimo OPPO Find X8 Pro, il top di gamma del colosso cinese. Dopo anni di latitanza dal settore high-end sul mercato italiano, la compagnia ritorna sul nostro territorio con un’ammiraglia degna di nota. Mi ha convinto su tutti i fronti: è un cameraphone, ma è anche un device potentissimo con cui giocare, con cui divertirsi sfruttando le features AI, ma non solo. Autonomia al top, bel design, è ben ottimizzato e ha uno schermo davvero incredibile. Bando alla ciance, iniziamo la disamina del prodotto.

Confezione

La scatola è minimal, come sempre. Non c’è nulla se non il telefono, il cavo USB Type-C/Type-A, i libretti e un adattatore OTG. Del caricatore neanche l’ombra, ovviamente, visto il trend del momento.

Estetica e design

Il modello che posseggo è quello in colorazione Cloud White ma c’è anche in grigio e in blu. A mio avviso, la tinta bianca è quella più bella, complici anche le striature sulla back cover. Ha un frame in alluminio ed è ben ottimizzato. Pesa 215 grammi ma vi assicuro che in msano risulta essere quasi più leggero di un iPhone 15 Pro. Le dimensioni invece sono di 162,3 x 76,6 con 8,5 mm di spessore: mica male. Non risulta un mattoncino anche se è generoso.

Ci sono diversi pulsanti e troviamo sul frame sinistro lo slider per le notifiche (come quello presente nei dispositivi OnePlus, per intenderci) e un pulsante capacitivo che somiglia – in tutto e per tutto – al Camera Control di iPhone 16 con il quale, appunto, possiamo aprire la fotocamera al volo, effettuare uno scatto con le diverse lenti presenti a bordo e non solo.

Schermo

Il display è un pannello OLED da 6,78 pollici con risoluzione FullHD+, refresh rate adattivo fino a 120 Hz, luminosità di 1600 nit e di 4500 nit nei contenuti HDR, ed è curvo su tutti e quattro i lati. Il fingerprint è allocato sotto lo schermo ed è velocissimo; si può anche personalizzare (via software) l’animazione.

Hardware e prestazioni

Questo è uno deri pochi dispositivi al mondo dotato di SoC di punta MediaTek; di fatto presenta il Dimensity 9400 coadiuvato da 12 o 16 GB di RAM e da 256 o 512 GB di memoria interna, non espandibile. C’è il supporto alla RAM virtuale via software. Le prestazioni sono esagerate e grazie ai tool AI si possono fare tantissime cose sul lato editing. C’è anche la gaming mode ma onestamente, non essendo amante dei giochi da mobile, trovo superflua. Chi vuole giocare deve puntare su altro, stop. Bene sapere che si può fare, ma dai: comprereste davvero questo gadget per giocare ai videogiochi da smartphone o agli emulatori del Game Boy?

Menzione speciale per la batteria da 5910 mAh che dura tantissimo: l’autonomia è esgaerata e i consumi sono al minimo. Si ricarica a 80W (serve sempre il charger dedicato, non dimenticatevelo) e via wireless a ben 50W.

Software

Piccola parentesi sulla ColorOS 15 basata su Android 15: le chicche software sono tante e ci sono molti elementi ripresi da iOS. Cito la Lock Screen, l’isola dinamica che si attiva con le notifiche, e molto altro ancora.

Fotocamere

Qui ci troviamo di fronte un vero e proprio cameraphone che gira video in 4K a 60 fps con una qualità pazzesca. Ottima anche la Cinema Mode e gli scatti sono ricchi di dettagli, nitidi anche di notte. Lo sappiamo, da anni OPPO ha investito sul comparto foto/video. Basti citare il Find X5 Pro che – di notte- regala vere e proprie magie. Ad ogni modo, il tutto è coadiuvato dall’algoritmo di Hasselblad.

Troviamo in prima istanza una lente selfie da 32 Megapixel che, purtroppo, non mi ha convinto sull’esposizione ma sulla ricchezza dei dettagli assolutamente si.

Le fotocamere posteriori invece sono eccellenti. C’è una main camera Sony LYT-808 da 50MP con apertura f/1.8, stabilizzata otticamente, un’ultrawide da 50 Megapixel (120°), una tele-lens 3X da 50 Mega con apertura f2.6 e una quarta lente con zoom 6X e apertura f/4.3, anch’essa stabilizzata.

Conclusioni

OPPO Find X8 Pro è un’ammiraglia senza esclusione di colpi; potentissimo, innovativo, non consuma troppo, ha un’ottima autonomia, fa video meravigliosi e foto bellissime e poi esteticamente è un vero gioiello. I prezzi partono da 1199,99€ per la versione da 12+256 GB.