Celle solari, nuova tecnologia per produrre pannelli in perovskite

In questi ultimi tempi abbiamo visto nuove tecnologie per realizzare delle celle solari in un materiale innovativo: la perovskite. Fino ad ora i pannelli realizzati con questo materiale dovevano essere sottoposti a dei trattamenti piuttosto lunghi e molto inquinanti. Ora una nuova tecnologia di sviluppata dall’ azienda giapponese Sumitomo Heavy Industries ha reso possibile la produzione anche su larga scala di questi pannelli. Questo metodo è stato chiamato Reactive Plasma Deposition e rappresenta una svolta nella produzione di celle solari.

La nuova tecnologia migliora il processo produttivo poiché inserisce dei metodi più semplici per la realizzazione dello strato di trasporto elettronico. Infatti nei metodi tradizionali venivano impiegate delle temperature molto elevate per costruire questo strato fondamentale delle celle in perovskite. Nella nuova tecnologia dell’ azienda giapponese la temperatura di realizzazione è molto bassa garantendo la produzione più semplice di questo materiale. In questo modo si potrà migliorare la produzione del materiale in modo da implementare le celle solari nella produzione su larga scala.

Celle solari, ecco come funziona la nuova tecnologia

Le tecnologie tradizionali rischiavano di danneggiare la perovskite a causa delle condizioni estreme a cui è sottoposta. L’ azienda giapponese ha rimeditato al problema inserendo piccolissimi strati di ossido di stagno sul materiale in modo da non danneggiarlo. Nel processo produttivo non vengono impiegati gas dannosi per l’ ambiente in modo da evitare problemi di inquinamento in futuro. Un’ altra caratteristica fondamentale della nuova tecnologia sta nella velocità di produzione delle celle solari che garantisce anche una riduzione dei costi del 99,5% rispetto alle tecniche attuali. Ci sono però ancora molte sfide da affrontare legati alla gestione delle scorte di materiale e la reperibilità dello stesso oltre alla gestione dei gas impiegati.

Con le nuove tecnologie dei pannelli fotovoltaici si aprono nuove strade verso una produzione di energia più sostenibile e soprattutto efficiente.