Oppo A6 Pro 5G: emersa la possibile scheda tecnica

Il prossimo arrivo dell’Oppo A6 Pro 5G è stato svelato non da un annuncio ufficiale, ma da una serie di passaggi che hanno lasciato diverse tracce. Il nuovo modello è, infatti, comparso nei registri del BIS in India, del TDRA negli Emirati Arabi Uniti e nel database internazionale NBD Data. Tali documenti, anche se non forniscono un quadro tecnico completo, permettono già di intuire alcune caratteristiche del dispositivo. Ipotizzandone così il posizionamento sul mercato.

Oppo: le prime indiscrezioni emerse sul nuovo A6 Pro 5G

Un primo elemento concreto riguarda lo schermo. A tal proposito, la diagonale sarà di 6,57 pollici. Con una riduzione pari a 0,1 pollici rispetto al precedente modello. Quest’ultimi equivalgono a circa 2,54 millimetri, traducibili in 1 millimetro di larghezza e 1 di altezza in meno. Anche se si tratta di differenze sottili, su un dispositivo portatile possono essere percepite. Invariati, invece, i valori di RAMe archiviazione: 8 GB e 256 GB.

Riguardo il comparto hardware, il predecessore era alimentato da un MediaTek Dimensity 6300. Un chip ancora competitivo nella fascia bassa e recentemente adottato anche da altri marchi. La scelta di mantenere lo stesso processore appare quindi plausibile. Per quanto riguarda la batteria, invece, il nuovo A5 Pro 5G di Oppo disponeva di una capacità di 5.800 mAh. Ma le tendenze dei produttori cinesi lasciano immaginare che il nuovo modello possa arrivare a 6.000 mAh. Una cifra che sembra ormai considerata la base minima per i dispositivi mobili.

Con le indiscrezioni trapelate, anche senza foto o comunicati ufficiali, è possibile tracciare una possibile panoramica di quello che potrebbe essere l’assetto del nuovo Oppo A6 Pro 5G. Seguendo le indicazioni presentate il prossimo modello sembra non essere pronto a stravolgere la formula del suo predecessore, introducendo però alcune piccole variazioni. Non resta ora che attendere dichiarazioni ufficiali da parte di Oppo per scoprire l’effettiva scheda tecnica del suo nuovo smartphone.