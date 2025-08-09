Oppo A6 Pro 5G, nuove certificazioni e conferme

A quanto pare il produttore tech Oppo non è ancora sazio di nuovi prodotti. Dopo aver annunciato lo scorso mese di febbraio il medio di gamma Oppo A5 Pro 5G, infatti, l’azienda sembra essere quasi pronta a far debuttare in veste ufficiale il suo successore. Ci stiamo riferendo in particolare al prossimo Oppo A6 Pro 5G. Ad indicarci ancora una volta il suo imminente arrivo, sono da poco arrivate nuove certificazioni di rilievo tra cui quella BIS e quella NBD.

Oppo A6 Pro 5G, nuove certificazioni indicano un debutto imminente

In queste ultime ore uno dei prossimi smartphone del produttore tech Oppo ha ricevuta diverse certificazioni di rilievo. Come già accaduto in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo medio di gamma Oppo A6 Pro 5G. Quest’ultimo, in particolare, ha ricevuto le importanti certificazioni BIS e NBD. L’arrivo di queste certificazioni ci indica dunque che è quasi tutto pronto per il suo arrivo. Tutto questo nonostante il precedente modello, Oppo A5 Pro 5G, sia stato annunciato sul mercato pochi mesi fa.

Da queste certificazioni sono comunque emerse alcune delle sue specifiche tecniche. Stando a quanto è emerso, quindi, il nuovo smartphone mid-range di Oppo potrà contare sul fronte sulla presenza di un display con una diagonale pari a 6.57 pollici. Una dimensione quindi più contenuta rispetto al suo predecessore che aveva invece un display con una diagonale pari a 6.67 pollici. Oltre a questo, è emerso che lo smartphone avrà un taglio di memoria comprendente 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage interno. Questa è invece una caratteristica in comune con il precedente modello.

Per il momento, le certificazioni pubblicate in queste ore ci hanno rivelato questi unici dettagli sul prossimo medio di gamma Oppo A6 Pro 5G. Immaginiamo comunque che l’azienda non stravolgerà quanto fatto con il predecessore Oppo A5 Pro 5G.