iPhone 17 Pro, la custodia MagSafe trasparente svela i segreti del nuovo design

La custodia MagSafe trasparente originale è apparsa in un breve filmato e ha subito catturato l’attenzione del pubblico. Non si tratta di un semplice accessorio, perché da anni le cover ufficiali Apple fanno emergere in anticipo le nuove scelte stilistiche dell’azienda. La clip diffusa in rete mostra con chiarezza l’anello MagSafe, elemento che dal 2020 accompagna gli iPhone e che resta centrale per la compatibilità con supporti e ricariche magnetiche. Questa volta, però, il dettaglio più interessante non è l’anello, ma il modo in cui la custodia lascia intravedere il retro ridisegnato dei modelli iPhone 17 Pro.

iPhone e custodie MagSafe, un connubio che evolve con ogni generazione

Il gruppo fotocamere, infatti, abbandona la storica isola quadrata per assumere la forma di una barra trasversale che attraversa l’intera struttura. La custodia ora non solo protegge il telefono, ma conferma l’arrivo di un nuovo stile. La nuova cover MagSafe trasparente per iPhone 17 Pro non porta con sé soltanto un design aggiornato, ma introduce anche piccole soluzioni funzionali. Il video mostra la possibilità di agganciare la tracolla ufficiale Apple grazie a due asole inferiori, dettaglio che amplia le possibilità di utilizzo del dispositivo. In più, secondo le anticipazioni, la trasparenza della cover sarebbe meno netta rispetto al modello 16 Pro, con una parte colorata bianca in grado di integrare l’anello e nasconderne i contorni.

Apple avrebbe persino valutato diverse versioni colorate della stessa custodia, anche se la loro commercializzazione potrebbe avvenire solo in un secondo momento. In questo modo la compagnia rafforzerebbe la propria strategia, trasformando ogni accessorio in un oggetto di stile. Insomma, con tutti questi rumor cresce l’attesa per il lancio ufficiale, segno che anche un piccolo dettaglio come una cover può raccontare molto delle scelte future dell’azienda.

In ogni caso non ci si aspetta una grande rivoluzione estetica, parliamo però di piccoli dettagli che di certo non passeranno inosservati e che segnano un piccolo cambiamento nella filosofia del brand. Riusciranno ad essere soddisfatte tutte le aspettative? Non ci resta che attendere e stare a vedere.