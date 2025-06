iPhone 17: ecco la foto di tutti e quattro i modelli di Apple, 17 Air fa discutere

Nelle ultime ore sono emersi dettagli importanti che riguardano i nuovi iPhone che arriveranno a settembre, ai quali Apple sta lavorando ormai da tempo. Gli utenti più curiosi sono stati dunque contentissimi di notare una nuova immagine che è spuntata sul web, la quale mostrerebbe la pellicola protettiva di tutti e quattro i modelli della linea iPhone 17. Ricordiamo infatti che a far parte della nuova gamma a cui Apple sta lavorando, saranno i modelli 17, 17 Air, 17 Pro e 17 Pro Max. Esatto, ci sarà anche il nuovo iPhone 17 Air, dispositivo che sostituirà il Plus, il quale mostra una piccola modifica nella fotocamera frontale che rispetto agli altri verrebbe spostata a sinistra nella Dynamic Island. In molti dunque si sono chiesti il perché di tutto questo, con un pizzico di curiosità in più.

Perché Apple avrebbe cambiato posizione alla camera

Secondo quanto riportato, lo spostamento non sarebbe frutto di una scelta stilistica, ma piuttosto di una necessità legata al design. iPhone 17 Air sarà infatti estremamente sottile, con uno spessore stimato intorno ai 5,5 mm. Per riuscire a contenere tutti i componenti all’interno di uno spazio così ridotto, Apple potrebbe aver dovuto rivedere l’organizzazione interna, compresa la collocazione dei sensori e della fotocamera anteriore.

L’idea che questa piccola variazione possa influenzare l’esperienza utente viene però considerata esagerata da molti osservatori. A meno di un centimetro di differenza, a una distanza di 40-50 cm dal volto, l’angolo di inquadratura non dovrebbe cambiare in modo rilevante. Non si è certo di fronte a scelte più radicali come quelle viste in passato su altri dispositivi, dove la fotocamera era collocata in punti davvero insoliti.

Al momento, non ci sono conferme ufficiali e resta aperta la possibilità che la modifica non venga adottata nel prodotto finale. Ma in un contesto dove ogni millimetro conta, soprattutto su uno smartphone così sottile, anche i dettagli meno visibili possono riflettere scelte progettuali precise.