Apple dichiara obsoleto il MacBook Air 11″

Apple ha aggiornato i propri elenchi ufficiali di prodotti “obsoleti”. e “vintage”. Cosa significa ciò? Esattamente la fine del supporto per alcuni dispositivi che hanno avuto un ruolo importante nella storia dell’azienda. Tra questi emerge il MacBook Air da 11”. Quest’ultimo introdotto nel 2015 viene ricordato, ancora oggi, come ultimo esemplare di una categoria di portatili ultra-compatti che avevano conquistato chi cercava massima portabilità. Il modello, che già da tempo non veniva più aggiornato, entra ora nella lista dei prodotti obsoleti insieme ad altri due portatili della serie MacBook-Pro. Ovvero la versione da 13” del 2017 con quattro porte Thunderbolt 3 e quella da 15” sempre dello stesso anno.

Apple inserisce iPhone 8 Plus tra i prodotti Vintage

La classificazione come “obsoleto” significa che gli Apple Store e i centri autorizzati non offrono più riparazioni ufficiali e non hanno a disposizione parti di ricambio fornite direttamente dall’azienda. In sostanza, chi possiede ancora questi modelli non potrà più contare sull’assistenza ufficiale, se non tramite canali alternativi e non sempre garantiti. Si tratta così di una decisione che segna definitivamente la fine di un’epoca, in particolare per il MacBook Air 11”, che ha rappresentato per molti un vero simbolo di mobilità e design essenziale.

Ma la situazione non riguarda solo i Mac. Infatti anche la gamma iPhone vede un aggiornamento nelle categorie di supporto. Dopo che a maggio era stato inserito l’iPhone8, ora è il turno del suo fratello maggiore, l’ 8 Plus, a entrare nell’elenco dei prodotti definiti “Vintage”. A differenza dei dispositivi obsoleti, i prodotti classificati in questo modo possono ancora essere riparati presso Apple e i fornitori autorizzati, ma soltanto se le parti di ricambio sono disponibili. In mancanza dei componenti necessari quindi, gli interventi potrebbero diventare difficili o addirittura impossibili da effettuare.

Secondo la politica Apple, un prodotto diventa vintage cinque anni dopo la fine della sua vendita ufficiale, mentre entra nella categoria obsoleti dopo sette anni. L’inserimento dell’iPhone 8 Plus in questa lista ricorda dunque agli utenti che il ciclo di vita ufficiale dei dispositivi Apple, pur più lungo rispetto a molti concorrenti, ha comunque un termine ben definito. Per i consumatori, ciò implica l’importanza di considerare la longevità del supporto quando si sceglie un nuovo dispositivo. Soprattutto se in un mercato sempre più attento agli aggiornamenti software e alla possibilità di estendere la durata dei prodotti.