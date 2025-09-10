Oppo Find X9: un render evidenzia un cambiamento per il design

Il conto alla rovescia verso la presentazione ufficiale della nuova generazione di smartphone Oppo sembra ormai agli sgoccioli. A tal proposito, il celebre leaker UniverseIce ha diffuso un render che, secondo lui, rappresenterebbe in maniera fedele l’aspetto definitivo del prossimo Oppo Find X9. Nel dettaglio, il pannello frontale dovrebbe essere un ampio LTPO OLED da 6,95 pollici. Capace di offrire risoluzione 1.5K e refresh rate a 120Hz. Sotto lo schermo troverebbe posto un lettore di impronte digitali a ultrasuoni.

Oppo Find X9: ecco cosa dice il recente render rilasciato

A differenza della serie precedente, il dispositivo non adotta più il peculiare modulo fotografico circolare che aveva caratterizzato il Find X8. Al suo posto compare un’isola rettangolare. L’immagine trapelata mostra chiaramente la presenza di tre fotocamere sul retro, accompagnate dal logo Hasselblad, testimonianza di una collaborazione ormai consolidata. La parte anteriore si distingue, invece, per un display con foro centrale dedicato alla selfie cam, contornato da cornici sottili e uniformi. Nel dettaglio, le informazioni più attendibili parlano di un comparto fotografico composto da tre sensori da 50 MP. Il principale dovrebbe essere il Sony Lytia LYT-808, dotato di stabilizzazione ottica. Affiancato da una lente ultra-grandangolare e da un teleobiettivo periscopio.

Le voci sono state rafforzate da un passaggio del dispositivo su Geekbench, dove è apparso con il codice CPH2791. Anche se i punteggi ottenuti non sono particolarmente significativi, trattandosi di un prototipo in fase di test, la scheda pubblicata conferma l’utilizzo del nuovo processore di punta MediaTek Dimensity 9500. A supporto ci sarebbero 16GB di memoria RAM e la più recente versione del sistema operativo, Android 16.

Se le informazioni trapelate si riveleranno corrette, Oppo sembra pronta a rilanciare la sfida nel segmento premium. Ciò grazie ad un prodotto che coniuga innovazioni estetiche, un comparto fotografico di livello professionale e un hardware capace di garantire buone prestazioni. Dettagli che accendono l’interesse degli appassionati del settore.