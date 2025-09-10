Honor MagicOS

HONOR si prepara a lanciare MagicOS 10, la nuova versione della propria interfaccia basata su Android 16, attualmente in fase di beta test. Tra le funzioni più attese figura l’evoluzione della Smart RAM, tecnologia che consente di ampliare virtualmente la memoria per migliorare il multitasking e le prestazioni complessive. La novità potrebbe arrivare non solo sui modelli recenti, ma anche su dispositivi meno aggiornati, ampliando così il bacino di utenti che potranno beneficiarne.

Smart RAM: un salto di qualità nel multitasking

La Smart RAM è già nota agli utenti HONOR per la capacità di combinare memoria fisica e virtuale, sfruttando parte dello spazio di archiviazione come estensione della RAM. Questo sistema si rivela utile nella gestione di applicazioni pesanti, giochi o scenari in cui più processi vengono eseguiti in contemporanea. Con MagicOS 10 la funzione dovrebbe diventare ancora più flessibile. L’azienda ha iniziato a introdurre la possibilità di disattivarla manualmente con la serie Magic V5, offrendo un maggiore controllo. Ora l’obiettivo è portare questa tecnologia evoluta anche su modelli meno recenti, trasformando smartphone considerati datati in dispositivi più reattivi.

Una beta che guarda al passato

Secondo le informazioni emerse, la fase di beta testing di MagicOS 10 mira a estendere le ottimizzazioni legate alla Smart RAM a una gamma di dispositivi più ampia. Se confermata, si tratterebbe di una svolta per gli utenti che possiedono modelli di qualche anno fa, i quali potrebbero beneficiare di un incremento di fluidità senza dover cambiare smartphone.

Questa scelta riflette la strategia di HONOR di puntare su aggiornamenti software capaci di prolungare la vita dei dispositivi, democratizzando funzioni avanzate che in passato erano riservate ai flagship.

Funzioni oltre la RAM: AI e design rinnovato

MagicOS 10 non si limita alla gestione della memoria. L’aggiornamento introdurrà un design rivisto, nuove funzioni di intelligenza artificiale e un sistema di clonazione dati compatibile anche con piattaforme esterne come HarmonyOS NEXT e iOS. L’obiettivo è costruire un ecosistema più aperto e integrato, in grado di dialogare con sistemi operativi diversi. Questa apertura rappresenta un elemento distintivo rispetto alle precedenti versioni e un segnale di come HONOR voglia posizionarsi in un mercato Android sempre più competitivo.