Fastweb: il gestore che offre fino a 300GB in 5G con pochi euro

Fastweb amplia il proprio listino con tre nuove soluzioni dedicate a chi cerca chiarezza e tanti giga ogni mese. Le offerte Mobile, Mobile Full e Mobile Maxi si affiancano e permettono agli utenti di scegliere in base alle proprie esigenze di spesa e consumo.

Fastweb Mobile e Mobile Full: i pacchetti base

Si parla ancora una volta della famosissima offerta Fastweb Mobile, questa ha un costo mensile di 8,95€ e include al suo interno tutto, partendo dai minuti illimitati verso tutti e 100 SMS fino ad arrivare a 150 giga di traffico dati. Un pacchetto davvero unico e ben bilanciato, pensato per chi vuole un’offerta semplice ma completa, senza rinunciare a una soglia generosa di navigazione.

Chi desidera qualcosa in più può puntare su Fastweb Mobile Full. Spendendo quindi solo 10,95€ al mese si ottengono 200 giga, con l’accesso al 5G incluso, minuti illimitati e 100 SMS. È l’opzione che guarda agli utenti che vogliono sfruttare al massimo la rete veloce di Fastweb, riconosciuta più volte come la più rapida d’Italia secondo le rilevazioni di Ookla.

Fastweb Mobile Maxi: giga e servizi aggiuntivi

Il pacchetto più completo è Mobile Maxi, dal costo mensile di 12,95€. Oltre ai 300 giga di traffico, minuti illimitati e 100 SMS, l’offerta comprende Fastweb Protect per aumentare la sicurezza durante la navigazione e l’Assicurazione Assistenza Pet fornita da Quixa, un dettaglio particolare che amplia il valore della proposta.

Attivazione semplice e senza vincoli

Tutte le offerte possono essere attivate online in pochi passaggi o richiedendo una chiamata gratuita da parte di un operatore. È possibile scegliere la eSIM senza costi aggiuntivi oppure ricevere la SIM fisica gratuitamente a domicilio. L’attivazione può avvenire tramite SPID, carta d’identità elettronica o, in alternativa, con la classica procedura video. Non sono previsti vincoli contrattuali né costi nascosti: l’unico importo iniziale è quello di 10€ una tantum per l’attivazione. Con queste tre soluzioni, Fastweb rafforza la propria posizione nel settore mobile offrendo pacchetti trasparenti, ricchi di giga e con la possibilità di scegliere tra diversi livelli di servizio.