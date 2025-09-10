BMW iX3: il nuovo SUV elettrico pronto al debutto

BMW si prepara ad un’anteprima che potrebbe segnare un passo importante per la sua storia recente nel settore automobilistico. L’azienda, infatti, è finalmente pronta a svelare la sua nuova iX3. Un modello che porta ufficialmente su strada la piattaforma Neue Klasse. A tal proposito, è importante sottolineare che la strategia scelta dall’azienda, però, non prevede un abbandono netto del passato per gettarsi solo sull’elettrico. Il progetto Neue Klasse fa parte, infatti, di un approccio più ampio. Il quale continuerà ad includere anche i propulsori ibridi e quelli tradizionali.

BMW presenta la sua nuova iX3: ecco i dettagli emersi

È una scelta che rende evidente la volontà di parlare a pubblici diversi. Guardando alle anticipazioni sulla iX3, emerge un carattere preciso. Il frontale abbandona le griglie monumentali che tanto hanno fatto discutere e propone una reinterpretazione più pulita. Dentro, invece, il cambiamento è netto. La cabina diventa uno spazio digitale dominato dal Panoramic Vision, che corre da un lato all’altro del parabrezza e trasforma la guida in un’esperienza immersiva. A completare l’ambiente ci sarà comunque un grande schermo centrale, centro del sistema multimediale.

E non è tutto. Le nuove batterie con celle cilindriche offrono più energia a parità di volume. Inoltre, migliorano l’efficienza fino al 20% rispetto alle soluzioni precedenti. Ma la novità che potrebbe davvero cambiare l’esperienza quotidiana con la nuova vettura è l’architettura a 800 volt. Grazie a quest’ultima, infatti, le colonnine ultrarapide potranno ricaricare fino a 400 kW, riducendo drasticamente le attese. Con tali caratteristiche, l’autonomia dichiarata tocca quota 800 chilometri nel ciclo WLTP. Un numero che fino a poco fa sembrava irraggiungibile per un SUV elettrico di tali dimensioni.

Non resta che attendere e scoprire se le promesse diventeranno realtà. Nel frattempo, è certo è certo che BMW punta ad inaugurare ufficialmente un capitolo del tutto nuovo per la sua lunga storia nel settore auto.