Vodafone: 200GB in 5G con qualità eccezionale, le promo di settembre 2025

Il mese di agosto porta con sé nuove mosse da parte di Vodafone, che decide di rafforzare la propria presenza sul mercato mobile con un ventaglio di proposte capaci di coprire esigenze differenti. Le nuove offerte si rivolgono sia a chi arriva da altri operatori mobili, sia a chi è già cliente fisso e vuole unire i due mondi sotto lo stesso brand.

Vodafone 6,99 5G: l’offerta più ambita

Tra le novità spicca Vodafone 6,99 5G, una soluzione che sta suscitando particolare interesse. Pensata per chi lascia Iliad e gli operatori virtuali come Fastweb e PosteMobile, include minuti illimitati verso tutti, SMS illimitati e 100 giga in 5Gogni mese. Un pacchetto dal prezzo contenuto che offre accesso alla rete veloce di Vodafone, con la solidità di uno dei principali gestori nazionali.

Vodafone Family+ 5G: giga senza limiti per i clienti di rete fissa

Chi possiede già un contratto di rete fissa con Vodafone può invece puntare sulla Family+ 5G. L’offerta si distingue per i giga senza limiti in 5G, oltre a chiamate e messaggi illimitati. È una soluzione che punta a fidelizzare i clienti, dando continuità tra connessione domestica e mobile senza preoccuparsi del consumo di dati.

Vodafone 11,99 5G: pensata per ex TIM e WindTre

Accanto alle precedenti, Vodafone propone anche la 11,99 5G, disponibile per chi proviene da gestori come TIM, WindTre, Kena e Very Mobile. L’offerta include minuti e SMS illimitati con 100 giga in 5G, ma c’è un vantaggio extra: chi sceglie di attivare SmartPay, il sistema che permette di pagare la ricarica direttamente dal conto corrente, riceve in omaggio 50 giga aggiuntivi, arrivando così a 150 giga al mese senza costi ulteriori.

La volontà di Vodafone di primeggiare e quindi è sotto gli occhi di tutti anche durante questo mese di settembre, volontà che molto probabilmente verrà soddisfatta. Ora tocca solo agli utenti scegliere.