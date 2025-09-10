CoopVoce: una promo da 200GB fino al 30 settembre in offerta

CoopVoce torna a farsi sentire con una proposta che mira direttamente alle offerte di fascia alta degli altri operatori. La nuova EVO 200 è stata lanciata per conquistare utenti alla ricerca di grandi quantità di traffico dati a un prezzo contenuto, senza dimenticare la trasparenza che da sempre caratterizza il gestore virtuale. Tutto sembra ideale per chi vuole fondere insieme risparmio, qualità e quantità.

Un pacchetto ricco con 200 giga da parte di CoopVoce

La EVO 200 mette sul piatto 200 giga in 4G ogni mese, minuti senza limiti verso tutti e 1000 SMS inclusi. Il tutto al costo di 7,90€ al mese per sempre, senza vincoli o aumenti futuri. Questo dettaglio rappresenta uno dei punti di forza della promo: la certezza di pagare sempre lo stesso prezzo nel tempo, un elemento che spesso fa la differenza nella scelta dell’operatore.

Attivazione gratuita e bonus extra con Rinnovo Facile

L’attivazione dell’offerta è completamente gratuita, rendendo l’ingresso nel mondo CoopVoce ancora più semplice. Inoltre, chi sceglie di abilitare l’opzione Rinnovo Facile, che consente di rinnovare automaticamente l’offerta tramite il credito residuo, riceverà 20 euro di bonus da utilizzare anche per ricaricare. Un incentivo che aggiunge valore a una proposta già competitiva.

Validità e posizionamento sul mercato

La promozione è valida fino al 30 settembre, periodo entro cui sarà possibile sottoscrivere l’offerta. Con EVO 200, CoopVoce dimostra di voler alzare l’asticella, entrando a pieno titolo tra le opzioni più interessanti per chi cerca giga abbondanti a basso costo. L’obiettivo è chiaro: attrarre utenti non solo dai grandi operatori, ma anche da altri virtuali che fino a oggi hanno dominato nella fascia medio-bassa di prezzo. Con EVO 200, CoopVoce mette in campo una strategia che combina convenienza, trasparenza e bonus aggiuntivi. Un mix che potrebbe spingere molti utenti a riconsiderare la propria scelta attuale, soprattutto alla luce del rapporto tra prezzo e quantità di traffico dati inclusa.