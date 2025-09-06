CoopVoce lancia EVO 200: 200GB, minuti illimitati e SMS a 7,90€

CoopVoce, uno degli operatori virtuali più stabili sul mercato italiano, propone una nuova promozione pensata per chi cerca tanti gigabyte e una tariffa senza sorprese. Si chiama EVO 200 ed è attivabile fino al 30 settembre 2025 da chi sceglie di passare all’operatore portando il proprio numero.

L’offerta prevede 200GB di traffico dati alla massima velocità disponibile, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 1000 SMS, al costo di soli 7,90€ al mese. CoopVoce sottolinea che il prezzo resterà invariato per sempre, mantenendo una politica di trasparenza che l’ha sempre distinta nel mercato mobile. Il pacchetto EVO 200 è valido anche in Europa e nel Regno Unito, dove gli utenti possono sfruttare tutti i Giga come in Italia per i primi trenta giorni di ogni viaggio, senza costi aggiuntivi.

CoopVoce EVO 200: attivazione, costi e vantaggi extra

Attivare EVO 200 è semplice. È possibile richiedere la nuova SIM fisica o in formato eSIM, con identificazione tramite SPID per completare la procedura online in pochi minuti. Chi sceglie la consegna a domicilio non paga alcuna spesa di spedizione, mentre chi preferisce può ritirare e attivare la SIM direttamente in uno dei circa 900 punti vendita Coop presenti sul territorio nazionale.

Il costo iniziale è di 17,90€ che include il contributo di attivazione (10€) e il primo mese di canone (7,90€). Per i già clienti CoopVoce è possibile effettuare il cambio promo a 9,90€, continuando poi con il canone standard.

Tra i servizi inclusi figurano l’utilizzo dell’hotspot, la funzione LoSai di Coop per sapere chi ha chiamato quando il telefono è spento, il blocco dei numeri a sovrapprezzo e l’assistenza tramite app o chat con uno specialista. In più, la copertura della rete è garantita al 99,8% del territorio nazionale, sfruttando l’infrastruttura 4G con velocità di navigazione comparabili a quelle degli operatori tradizionali. Insomma, con EVO 200, CoopVoce si rivolge a chi cerca un’offerta completa, senza vincoli e con un costo contenuto, ideale sia per chi consuma molti dati in mobilità sia per chi vuole una tariffa affidabile e trasparente, senza sorprese future.