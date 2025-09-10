WhatsApp, ora i link ai gruppi si possono condividere anche tra i membri

Fino ad oggi, la gestione dei gruppi WhatsApp era prerogativa esclusiva degli amministratori. Erano loro a decidere se condividere o meno i link d’accesso, stabilendo di fatto chi poteva entrare e in che modo. Con l’ultimo aggiornamento, però, arriva un cambiamento che potrebbe rivoluzionare le dinamiche interne alle community. Per la prima volta anche i membri potranno inviare l’invito ad altri utenti, purché l’amministratore scelga di autorizzarli. Si tratta di una modifica apparentemente piccola, ma che sembra destinata a incidere sul funzionamento quotidiano dei gruppi.

WhatsApp tra più libertà e nuovi rischi: come funziona la novità

L’opzione non sarà attiva in automatico, infatti per impostazione predefinita, i link continueranno a essere visibili soltanto agli admin. Chi gestisce un gruppo però potrà decidere di aprire la condivisione, delegando a chi desidera parte del proprio potere organizzativo. L’obiettivo di tutto ciò è quello di rendere più semplice l’ingresso di nuovi partecipanti, soprattutto per situazioni più complesse come i progetti collaborativi, chat tematiche o spazi pubblici dove le richieste di accesso sono numerose.

Il vantaggio principale è la rapidità. Gli amministratori non dovranno più gestire ogni singolo invito, alleggerendo così il proprio carico di notifiche. Non manca però un rovescio della medaglia. In quanto dare ai membri la possibilità di diffondere i link significa esporsi al rischio di ingressi indesiderati o spammer pronti a disturbare le conversazioni. WhatsApp, per questa ragione, ha già previsto una contromisura. Nel momento in cui un admin disattiva la condivisione, l’app genera automaticamente un nuovo link, rendendo inutilizzabile quello precedente.

Insomma, tale funzione si propone di rendere i gruppi strumenti sempre più dinamici e partecipativi. Allo stesso tempo, la scelta finale resta in mano agli amministratori, che potranno stabilire quanto aprire le porte della propria community. Alcuni preferiranno favorire la crescita rapida dei gruppi, altri sceglieranno un controllo più severo, puntando su sicurezza e selezione. Quel che è certo è che, con questa mossa, WhatsApp cambia l’equilibrio tra admin e membri, introducendo una nuova opzione che avrà conseguenze su milioni di chat in tutto il mondo.