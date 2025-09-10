Fiat 500 ibrida al debutto: le prime immagini portano delle sorprese

Lo stabilimento torinese di Mirafiori attende con trepidazione l’arrivo della nuova Fiat 500 ibrida. Si parla di oltre 100 mila unità l’anno, un traguardo fondamentale per la sopravvivenza della fabbrica. La produzione di serie dovrebbe partire a novembre, con le prime consegne già entro la fine dell’anno. Nel frattempo i collaudi su strada non si fermano. Gli scatti diffusi da Walter Vayr mostrano la versione Cabrio, segnale che l’offerta comprenderà le varianti berlina, cabrio e 3+1, proprio come per la sorella elettrica. La nuova ibrida nasce proprio dalla piattaforma già usata per la 500 a batteria.

A uno sguardo rapido le differenze estetiche quasi si dissolvono. La 500 ibrida Cabrio è sostanzialmente identica alla versione elettrica. Un occhio attento, però, coglie alcuni dettagli rivelatori. La scritta Hybrid sul posteriore, nascosta nelle foto spia, sancisce la sua identità. Sotto al logo “500” compare una sottile presa d’aria, mentre dietro spunta un discreto terminale di scarico. Alcune immagini mostrano una capote impreziosita da loghi FIAT stampati sulla tela. Indizio di un allestimento alto di gamma? L’interno non è visibile, ma il quadro è già chiaro e pare proprio che l’abitacolo sarà simile a quello della Fiat 500 elettrica, con un’unica sola grande differenza: la presenza della leva del cambio.

Sotto il cofano della 500 ibrida: cosa troveremo?

Il nuovo modello 500 affida la spinta a un 1.0 Mild Hybrid tre cilindri da 70 CV e 92 Nm di coppia. Una scelta conservativa che privilegia affidabilità e contenimento dei costi. Nessun PureTech, quindi, ma un propulsore che dialoga con un cambio manuale a sei marce. Una combinazione pensata per chi cerca efficienza senza rinunciare al piacere di guida tradizionale. La domanda sorge spontanea: basterà questa formula per conquistare il mercato e dare ossigeno a Mirafiori? Tutto ruota anche intorno al prezzo. La cifra d’ingresso è fissata a 17.000 euro, mentre la Cabrio immortalata dagli obiettivi costerà inevitabilmente di più. Il listino definitivo sarà rivelato al momento del lancio ufficiale. La Fiat 500 ibrida porta con sé un peso enorme. Non solo il compito di attrarre clienti, ma anche quello di garantire un futuro a uno stabilimento storico.