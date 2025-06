SUV elettrico BMW: svelata la nuova generazione iX3

La prossima SUV elettrico di casa BMW è sempre più vicina al debutto. In vista del Salone di Monaco 2025, fissato per settembre, la casa tedesca ha intensificato i test su strada e in pista della nuova iX3, parte integrante della futura gamma Neue Klasse. Alcuni prototipi sono stati avvistati recentemente sul celebre circuito del Nurburgring, mostrando una linea audace e proporzioni robuste.

Le immagini trapelate online rivelano un design fortemente ispirato al concept Vision Neue Klasse, con un’impronta sportiva marcata. Spiccano paraurti scolpiti, minigonne pronunciate e una postura su strada che lascia intuire una possibile versione ad alte prestazioni, forse identificabile nella futura iX3 M Performance. Anche se mancano conferme ufficiali, il modello in fase di test promette novità stilistiche e tecniche significative.

Le foto svelano inoltre dettagli interessanti come maniglie a filo carrozzeria, cerchi in lega fino a 22 pollici e gruppi ottici a LED dal disegno affilato. Il veicolo sembra uscire dallo stabilimento ungherese di BMW, il che conferma l’avanzato stato di sviluppo del progetto.

Tecnologia e potenza per il nuovo SUV elettrico

Il cuore del nuovo SUV elettrico sarà una piattaforma a 800 Volt, studiata per ottimizzare sia prestazioni che tempi di ricarica. L’efficienza energetica dovrebbe aumentare fino al 30% rispetto alla generazione precedente, grazie a un lavoro mirato sull’aerodinamica e sul software di gestione. La gamma prevede versioni con uno o due motori elettrici. La configurazione base potrebbe offrire circa 300 cavalli, mentre quella top di gamma arriverebbe a sfiorare i 600 cavalli, garantendo prestazioni elevate e trazione integrale. Con questa strategia, BMW punta a posizionare la nuova iX3 come riferimento nel segmento dei SUV elettrici di fascia premium. Le aspettative sono alte, ma le premesse ci sono tutte: design futuristico, tecnologie all’avanguardia e anima sportiva. La iX3 sarà la prima della serie Neue Klasse a essere lanciata sul mercato e potrebbe segnare una svolta per l’intero brand nell’era della mobilità sostenibile.