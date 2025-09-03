BMW M Hybrid V8: più forza e più potenza per dominare la pista

La BMW M Hybrid V8 torna sulla scena con un’immagine aggiornata. Lo sguardo cade subito sull’inedito splitter anteriore, modellato per guidare con precisione il flusso d’aria. La griglia a doppio rene è stata ridotta, senza rinunciare alla suggestiva illuminazione Iconic Glow, che la rende sempre inconfondibile. I nuovi gruppi ottici promettono maggiore visibilità in condizioni critiche e un carattere ancora più aggressivo. La ricerca BMW ha dato con evidenza forma alla sua idea di equilibrio tra eleganza e funzionalità. L’impatto visivo è pazzesco, le linee aggressive appaiono come un avvertimento agli avversari.

Dallara, simulazioni e il futuro in pista BMW

Dietro la forma della nuova BMW c’è ovviamente una sostanza precisa. L’efficienza aerodinamica è stata affinata per garantire flussi d’aria più puliti. Il sistema di raffreddamento è stato migliorato per mantenere costanti le prestazioni in gare di durata maggiore e per essere eccezionale su ogni curva. Come reagirà la vettura sulle curve di Le Mans o nei lunghi rettilinei americani? La risposta arriverà presto. Ogni dettaglio del pacchetto tecnico BMW sembra puntare alla costanza di rendimento, quella qualità che spesso decide i destini di una corsa di 24 ore.

Il lavoro BMW è frutto della collaborazione con Dallara, occupatosi del telaio e partner tecnico del progetto. Le simulazioni CFD hanno aperto la strada allo sviluppo, trasformando i modelli digitali in componenti reali. Il debutto della nuova configurazione è previsto subito dopo la Lone Star Le Mans di Austin, durante un test congiunto al Circuit of the Americas. L’esordio ufficiale arriverà invece alla 24 Ore di Daytona 2026, tra il 21 e il 25 gennaio, nel palcoscenico che ogni anno segna l’inizio della stagione endurance. Andreas Roos ha sottolineato quanto il cammino intrapreso dopo l’esordio in IMSA nel 2023 e nel WEC nel 2024 abbia permesso di correggere le debolezze. Adesso la BMW M Hybrid V8 si presenta più matura, pronta a contendersi posizioni di rilievo sulla pista.