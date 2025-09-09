iPhone 17 punta sull’hardware e sfida diretta al Google Pixel 10

Il 2025 mette a confronto due approcci molto diversi al concetto di smartphone. Da un lato ci sono i Pixel 10, con Google che continua a puntare forte sull’intelligenza artificiale, integrando funzioni come Magic Cue per recuperare informazioni durante le chat o la traduzione vocale in tempo reale. Dall’altro lato emerge la strategia di Apple, che con l’iPhone 17 sembra voler riportare l’attenzione sull’hardware, offrendo miglioramenti tangibili piuttosto che affidarsi quasi esclusivamente a soluzioni software.

Le novità dei Pixel 10 non hanno convinto tutti, perché spesso gli aggiornamenti AI appaiono meno incisivi rispetto a innovazioni legate alle prestazioni o alla fotografia. Apple, al contrario, prepara una generazione di iPhone che vuole distinguersi per continuità e qualità dell’esperienza d’uso.

Zoom ottico e prestazioni da top di gamma

Il fiore all’occhiello sarà l’iPhone 17 Pro, che dovrebbe includere un teleobiettivo da 48 megapixel con zoom ottico fino a 8x. Si tratta di un progresso significativo se confrontato con i Pixel 10 Pro, che arrivano a 5x reali ma spingono fino a 100x grazie a elaborazioni AI. Questo tipo di zoom digitale può restituire buoni risultati su soggetti prevedibili, ma fatica a mantenere coerenza e realismo in altre situazioni.

Apple, invece, punta su un sistema con lente mobile, che dovrebbe consentire uno zoom ottico continuo su più range. Un approccio meno appariscente nei numeri, ma più concreto in termini di qualità fotografica.

Sul fronte delle prestazioni, il nuovo chip e l’introduzione di una vapor chamber promettono di mantenere stabili le performance anche sotto stress, riducendo il rischio di surriscaldamento. Un dettaglio che potrebbe allargare ulteriormente il divario con i Pixel, la cui reattività a lungo termine resta un’incognita.

Il ruolo dell’iPhone 17 Air

Accanto ai modelli Pro, Apple lancerà anche l’iPhone 17 Air, caratterizzato da un design più sottile. Le indiscrezioni parlano di compromessi sulla batteria e sul comparto fotografico, ma il progetto rappresenta un segnale della volontà di Cupertino di diversificare la gamma e sperimentare form factor differenti.

Nel complesso, mentre Google insiste con funzioni AI che rischiano di perdere attrattiva dopo l’entusiasmo iniziale, Apple prepara una linea iPhone che vuole convincere soprattutto sul terreno dell’affidabilità, della longevità e dell’hardware di qualità.