Luna di sangue di settembre, lo spettacolo che ha incantato tutti

La sera del 7 settembre 2025 il cielo ha regalato uno degli spettacoli più attesi dell’anno: la Luna di sangue. L’eclissi totale, visibile anche dall’Italia, ha trasformato il nostro satellite in un disco rosso fuoco per oltre un’ora, catturando l’attenzione di appassionati e curiosi.

Dalle prime ore della sera, migliaia di persone hanno alzato gli occhi al cielo per seguire il fenomeno, armati di smartphone, telescopi o semplicemente della loro curiosità. Non sono mancati eventi organizzati da planetari e osservatori, che hanno accolto il pubblico per vivere insieme l’appuntamento astronomico.

Luna di Sangue, perché è diventata rossa durante l’eclissi

Durante l’eclissi, la Terra si è posizionata esattamente tra il Sole e la Luna, proiettando sul satellite la sua ombra. La particolare colorazione rossastra è dovuta alla rifrazione della luce solare nell’atmosfera terrestre. I raggi blu vengono dispersi, mentre quelli rossi riescono a oltrepassare l’atmosfera e tingono la superficie lunare. Un fenomeno simile caratterizza i tramonti che tanto amiamo. Il risultato è stato un vero spettacolo naturale, paragonato da molti proprio ai tramonti più intensi, ma vissuto su scala astronomica.

Le immagini dall’Italia e dal mondo

In Italia, la fase più spettacolare si è verificata tra le 19:30 e le 20:53, con il picco massimo alle 20:11. Le fotografie condivise sui social hanno mostrato la Luna rossa stagliarsi sopra paesaggi urbani e naturali, dal Colosseo alle Dolomiti. Anche in altre parti del mondo, dall’Asia all’Africa, il fenomeno è stato ampiamente seguito e immortalato, trasformando la Luna di sangue in un evento globale che ha unito milioni di osservatori sotto lo stesso cielo.

Nonostante le eclissi lunari non siano rarissime, vederne una totale con condizioni meteo favorevoli resta un’occasione preziosa. La Luna di sangue del 7 settembre ha dimostrato ancora una volta quanto i fenomeni astronomici sappiano riaccendere la meraviglia e farci percepire la grandezza dell’universo che ci circonda. Chi ha avuto la fortuna di assistervi dal vivo porterà a lungo con sé il ricordo di una notte in cui scienza e bellezza si sono fuse in modo indimenticabile.