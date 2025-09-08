iPhone 17 Pro, trapelano novità su fotocamere e raffreddamento

L’evento che porterà agli utenti i nuovi iPhone 17 è in arrivo domani alle ore 19:00 ma nel frattempo continuano ad arrivare indiscrezioni. Secondo quanto riportato infatti ci sarà modo di vedere dei miglioramenti sia sulla fotocamera che per quanto riguarda il raffreddamento. Per quanto concerne il primo aspetto, dovrebbe arrivare uno zoom ottico fino a 8x, mentre per quanto riguarda il secondo dovrebbe esserci una nuova camera di vapore mai vista prima d’ora su iPhone.

Zoom ottico fino a 8x e video in 8K

Da mesi si discute di un potenziamento del teleobiettivo per la linea Pro, con voci che oscillavano tra 7x e 10x. Il documento trapelato indica invece un valore preciso: 8x. Un livello che rappresenta un netto passo avanti rispetto al 5x degli iPhone 16 Pro e che darebbe ai nuovi modelli maggiore versatilità negli scatti a lunga distanza.

Oltre allo zoom, si parla anche della possibilità di registrare video in 8K. Una funzione di questo tipo richiederebbe un sistema di gestione termica più avanzato per garantire prestazioni costanti anche durante registrazioni prolungate.

Camera di vapore per il raffreddamento

Tutta la gamma iPhone 17 dovrebbe adottare un telaio in alluminio, materiale che già migliora la dissipazione del calore. Ma i modelli Pro potrebbero spingersi oltre, introducendo una camera di vapore simile a quella già usata su diversi smartphone Android di fascia alta. Questa tecnologia distribuisce meglio il calore generato dal processore, consentendo al chip di mantenere performance elevate senza subire cali dovuti al surriscaldamento.

In termini pratici, gli utenti potrebbero notare una maggiore stabilità nei giochi 3D e nelle registrazioni video ad alta risoluzione, soprattutto in condizioni ambientali più impegnative.

Un leak con dettagli specifici

Le informazioni arrivano dall’utente Jukan su X, ma non è chiaro se si basino su materiali ufficiali o su raccolte di rumor consolidate. La precisione di alcuni dettagli, come lo zoom 8x, ha comunque aumentato la credibilità del documento. Già a luglio alcune fonti di MacRumors avevano parlato di questa possibilità, mentre Bloomberg aveva anticipato l’arrivo di un sistema a diaframma variabile con zoom ottico meccanico, un’ulteriore novità rispetto agli attuali iPhone.