Pixel 10 Pro, ecco le informazioni ufficiali: Google anticipa tutti

È bastata una manciata di ore per far emergere sul web i primi render ufficiali del Google Pixel 10 Pro, dopo che il modello base era stato mostrato in anteprima. Le immagini, pubblicate dal sito Android Headlines, confermano le scelte estetiche del colosso di Mountain View e rivelano le colorazioni che accompagneranno la nuova generazione di smartphone. Google, prevedendo le mosse dei leaker, ha cercato di giocare d’anticipo condividendo un teaser dedicato al modello Pro. Il risultato? Una presentazione quasi in contemporanea.

Pixel 10 Pro: specifiche da top di serie e prezzi in linea con il passato

Le colorazioni svelate includono tonalità più sobrie rispetto alla variante base. Troviamo infatti l’elegante Obsidian, un nero intenso, la Porcelain, simile a un bianco avorio, la Moonstone, un grigio-blu ricercato, e infine la nuova Jade, una sfumatura verde pastello con accenti dorati. Queste stesse varianti saranno disponibili anche per il Pixel 10 Pro XL, la versione con display più ampio. Le immagini rilasciate mostrano solo la parte posteriore del dispositivo, ma bastano ad evidenziarne il carattere raffinato e moderno.

I due modelli condividono molte caratteristiche tecniche, tra cui il chip Tensor G5 da 3nm, fino a 16GB di RAM e storage che arriva a 1TB. Entrambi montano un display LTPO OLED con frequenza di aggiornamento dinamica fino a 120Hz. Il modello standard avrà uno schermo da 6,3”, mentre la variante XL raggiungerà i 6,8. Le fotocamere posteriori saranno tre. Una principale da 50MP, una ultra-wide da 48MP e un teleobiettivo periscopico con zoom ottico 5x.

La batteria varia a seconda del modello. Si parla di 4.870mAh per il Pixel 10 Pro, 5.200mAh per l’XL. Saranno supportate ricariche cablate fino a 39W e wireless fino a 15W. Il sistema operativo sarà Android16. L’uscita ufficiale è attesa per il 20 agosto 2025 durante l’evento Made by Google. I preordini partiranno immediatamente, mentre le vendite inizieranno il 28 agosto. I prezzi dovrebbero restare simili a quelli della generazione precedente, con un possibile aumento di circa 100€.