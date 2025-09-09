Taco Bell, un cliente ordina 18.000 bicchieri d’acqua per aggirare l’IA

Le intelligenze artificiali stanno entrando sempre più spesso nei fast food come Taco Bell, McDonald’s e altri grandi marchi, con l’obiettivo di velocizzare gli ordini e ridurre i tempi di attesa. Ma un recente episodio negli Stati Uniti ha mostrato come l’adozione di questi sistemi non sia sempre priva di sorprese.

Un cliente, per evitare di interagire con l’assistente AI al drive-thru, ha deciso di piazzare un ordine fuori scala: ben 18.000 bicchieri d’acqua. L’intento era quello di far “saltare” il sistema, dimostrando i suoi limiti. L’algoritmo ha infatti tentato di processare l’assurda richiesta, generando caos e facendo sorridere (ma anche riflettere) molti utenti sui social.

Un ordine fuori dal comune, i limiti dell’intelligenza artificiale nel quotidiano

Questo episodio curioso mette in evidenza un punto chiave: le intelligenze artificiali, pur essendo potenti, non sono ancora in grado di distinguere automaticamente tra ordini realistici e provocazioni. Mentre un addetto umano avrebbe probabilmente reagito con ironia o chiedendo conferma, l’assistente AI ha preso la richiesta alla lettera, cercando di elaborarla senza contestarla. Il risultato è stato un chiaro promemoria dei limiti attuali di queste tecnologie, che faticano a riconoscere il contesto e a interpretare l’intenzione reale dietro un input.

Automazione sì, ma con cautela

La corsa dei fast food verso l’automazione con IA, casse automatiche e drive-thru digitalizzati sembra inarrestabile. Tuttavia, episodi come questo mostrano come l’intervento umano rimanga essenziale per gestire situazioni insolite, imprevedibili o volutamente provocatorie. Il caso dei 18.000 bicchieri d’acqua non è solo una trovata divertente, ma un esempio concreto delle sfide da affrontare quando si cerca di sostituire la flessibilità e l’intuito umano con sistemi automatizzati. In futuro, probabilmente, le AI impareranno anche a riconoscere e filtrare ordini improbabili come questo, ma fino ad allora storie simili continueranno a circolare, ricordandoci che l’intelligenza artificiale ha ancora molto da imparare da noi esseri umani.