Galaxy S26 Ultra, il design divide: accanto al Galaxy S25 sembra un passo indietro

Serve ancora diverso tempo per riuscire ad avere un identikit più preciso ma si parla ormai da settimane dei prossimi Samsung Galaxy S26. Nelle ultime ore sarebbero spuntate online delle immagini che metterebbero a confronto l’attuale top di gamma con il prossimo, il Galaxy S26 Ultra. Il dibattito tra i più legati al marchio Samsung si è dunque già acceso, con l’estetica del prossimo flagship che a quanto pare non convincerebbe del tutto per via di alcuni aspetti.

Angoli più arrotondati e nuovo modulo fotocamera

Le differenze con l’attuale Galaxy S25 Ultra emergono subito. Samsung ha scelto angoli più morbidi e arrotondati, abbandonando l’impronta squadrata che per molti utenti era diventata un tratto distintivo della serie Ultra. Una scelta che avvicina il design al linguaggio estetico degli ultimi iPhone, rendendo il dispositivo meno riconoscibile rispetto al passato.

Altro elemento controverso è il modulo fotografico posteriore, che ricorda soluzioni viste su smartphone di qualche anno fa. Secondo le indiscrezioni, dietro questa scelta ci sarebbero motivi tecnici legati all’introduzione di nuovi sensori, ma dal punto di vista visivo il risultato è stato definito da alcuni come poco accattivante.

Stessa batteria, filosofia diversa da Apple

Le prime informazioni indicano che il Galaxy S26 Ultra manterrà la batteria da 5.000 mAh, senza incrementi di capacità. Una decisione che contrasta con la strategia di Apple, pronta ad aumentare lo spessore dei modelli Pro per accogliere batterie più grandi. Samsung, invece, sembra puntare sulla riduzione dello spessore e sul design più snello, sacrificando la possibilità di un’autonomia superiore.

Il rischio, secondo alcuni osservatori, è che il nuovo Ultra non riesca a entusiasmare come accaduto con il Galaxy Z Fold 7, uno dei prodotti più innovativi lanciati di recente dall’azienda. Di fronte a queste scelte, qualcuno suggerisce di guardare con interesse ad alternative come il Google Pixel 10 o i top di gamma di marchi come OnePlus e Xiaomi, che stanno guadagnando terreno con proposte sempre più convincenti.