Samsung Galaxy S25 FE ora con WindTre, ecco i prezzi

Lo scorso 4 settembre 2025 il colosso sudcoreano Samsung ha presentato in veste ufficiale sul mercato il suo nuovo smartphone di punta, ovvero il nuovo Samsung Galaxy S25 FE. Si tratta di un dispositivo di fascia alta e ora gli utenti potranno acquistarlo in tutta comodità anche a rate mensili con i vari operatori telefonici. Tra questi, c’è anche l’operatore telefonico WindTre, che ha da poco comunicato i prezzi ufficiali.

Samsung Galaxy S25 FE disponibile all’acquisto anche a rate con l’operatore telefonico WindTre

Anche l’operatore telefonico italiano WindTre ha avviato le vendite del nuovo smartphone di casa Samsung. Come già accennato in apertura, si tratta del nuovo Samsung Galaxy S25 FE, il quale è già disponibile all’acquisto con l’operatore dalla giornata dello scorso 4 settembre 2025. In particolare, con l’operatore WindTre lo smartphone sarà acquistabile nel solo taglio di memoria con 256 GB, anche se l’azienda lo ha presentato ufficialmente anche nei tagli di memoria con 128 GB e 512 GB. Le colorazioni disponibili rimangono sempre quelle ufficiali, ovvero quelle denominate Icy Blue, JetBlack, White e Navy.

Gli utenti potranno quindi acquistare questo nuovo smartphone del colosso sudcoreano abbinandolo a una delle offerte mobile di WindTre. Tra queste, l’operatore sta proponendo l’attivazione dell’offerta denominata WindTre Start Unlimited 5G Easy Pay. Quest’ultima prevede un costo pari a 12,99 euro al mese. A fronte di questa spesa, gli utenti potranno utilizzare ogni mese fino a 200 GB di traffico dati per navigare con una connettività massima pari al 5G alla massima velocità dell’operatore. Il bundle dell’offerta prevede inoltre minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 sms da inviare verso tutti i numeri.

Con questa offerta, gli utenti potranno quindi acquistare il nuovo Samsung Galaxy S25 FE ad un costo di 6,99 euro al mese per un totale di 36 rate mensili, il tutto con anticipo zero scegliendo il finanziamento.