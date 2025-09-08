Android 16 e il bug delle notifiche: Google corre ai ripari

Chi ha aggiornato il proprio smartphone ad Android 16 potrebbe aver notato un fastidioso inconveniente, ovvero che molte notifiche non arrivano come dovrebbero. Il problema non dipende dal volume della suoneria, bensì da un bug legato al sistema di gestione degli avvisi. In pratica, se una notifica è già presente nella tendina, le successive non producono alcun suono. Una mancanza che rischia di far perdere messaggi importanti, soprattutto per chi usa il telefono in ambito lavorativo.

Android 16: la soluzione con le QPR, tempi e incognite

Il difetto non riguarda tutti i dispositivi, ma per ora sembra circoscritto ai modelli della linea Pixel che hanno ricevuto l’aggiornamento per primi. Altri marchi, come Samsung, hanno da poco avviato i test pubblici della nuova versione sui Galaxy S23. Le prime segnalazioni del bug risalgono già a Giugno, pochi giorni dopo il debutto ufficiale del sistema operativo, e sono state raccolte nel tracker ufficiale di Google.

La buona notizia è che Google ha riconosciuto il problema e confermato che la correzione è già pronta nei canali interni di sviluppo. Il fix arriverà con una Quarterly Platform Release (QPR), aggiornamento trimestrale che accompagna Android con ottimizzazioni e nuove funzioni minori. Resta da capire se la patch sarà inclusa nella QPR1, in arrivo tra pochi giorni, o se verrà rimandata alla QPR2 prevista per Dicembre. Un’attesa così lunga appare poco probabile, dato che il bug incide direttamente sull’esperienza quotidiana.

Il meccanismo delle QPR è ormai consolidato. Ogni mese vengono distribuite le patch di sicurezza, ogni trimestre un pacchetto più corposo con correzioni e miglioramenti, e una volta l’anno una nuova versione completa del sistema operativo. In casi particolarmente urgenti, Google rilascia anche update straordinari. È quindi plausibile che la correzione arrivi prima della scadenza ufficiale di dicembre, anche sotto forma di patch minore. In attesa del rilascio pubblico, gli utenti devono convivere con una gestione delle notifiche meno affidabile. Un dettaglio che sembra marginale, ma che mette in luce quanto sia complesso garantire stabilità immediata a un sistema operativo distribuito su milioni di dispositivi.