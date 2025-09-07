Account Google: come aumentare la sicurezza con impostazioni mirate

L’account Google non è solo una casella Gmail: rappresenta l’accesso a servizi fondamentali come Drive, Foto, YouTube e lo stesso sistema operativo Android. Proteggerlo significa difendere dati personali, documenti di lavoro, cronologia di navigazione e spesso anche informazioni di pagamento. Non sorprende quindi che sia uno degli obiettivi preferiti dei cybercriminali. Per ridurre i rischi è importante configurare con attenzione le impostazioni di sicurezza messe a disposizione da Google.

Strumenti principali da attivare per l’account Google

Il primo passo è l’attivazione della verifica in due passaggi. Oltre alla password, viene richiesto un codice temporaneo ricevuto via app o tramite notifica sullo smartphone collegato. Questo rende molto più difficile l’accesso a chi ruba solo la password. Google consente anche di usare chiavi di sicurezza fisiche, come dispositivi USB o NFC, per un ulteriore livello di protezione. Un altro strumento utile è il controllo di sicurezza: in pochi minuti fornisce un report su dispositivi collegati, tentativi di accesso e autorizzazioni date a siti e app di terze parti. Conviene rivedere periodicamente queste voci ed eliminare quelle non più necessarie.

Buone abitudini e manutenzione costante

Oltre agli strumenti, contano le abitudini. Usare una password lunga e unica, magari generata e salvata nel gestore integrato di Google, riduce il rischio di riutilizzi pericolosi. Aggiornare l’indirizzo email e il numero di recupero permette di ripristinare facilmente l’account in caso di problemi. È consigliabile attivare gli avvisi di sicurezza via notifica o email: segnalano subito attività sospette come login da nuovi dispositivi o luoghi insoliti. Infine, vale la pena controllare le sessioni attive e disconnettere i dispositivi che non si utilizzano più. Con una combinazione di impostazioni avanzate e piccole verifiche regolari, l’account Google diventa molto più difficile da compromettere, mantenendo al sicuro documenti, foto e dati personali. Solo in questo modo si può avere la certezza di avere un account Google super sicuro.