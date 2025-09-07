Torna in WindTre, super offerta da 4,99 euro al mese

Gli ex clienti dell’operatore telefonico italiano WindTre sono tentati a tornare con una super offerta di rete mobile. In questi ultimi giorni, infatti, l’operatore sta proponendo a questi ultimi l’attivazione della super offerta nota con il nome di WindTre GO 220 XXS 5G. Si tratta di una favolosa proposta che rispetto al passato si è arricchita ulteriormente. Ora gli ex clienti avranno a disposizione più giga per navigare in roaming nei paesi dell’Unione Europea.

Torna in WindTre con una super offerta a 4,99 euro al mese con più giga in roaming

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico italiano WindTre sta proponendo ad alcuni suoi ex clienti l’attivazione di una super offerta mobile. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta nota con il nome di WindTre GO 220 XXS 5G. Si tratta di una delle offerte più interessanti dell’operatore e ora si è arricchita rispetto a prima. L’operatore sta infatti proponendo un bundle comprendente 15 GB di traffico dati extra per navigare in roaming nei paesi dell’Unione Europea per tre mesi.

Questo va ad aggiungersi al già ricco bundle messo a disposizione dell’operatore. Ogni mese, infatti, gli utenti potranno utilizzare fino a 220 GB di traffico dati per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. Oltre a questo, gli utenti avranno a disposizione minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e potranno inviare fino a 50 sms verso tutti i numeri. Come di consueto, anche questa volta, l’operatore ha deciso di avvisare gli ex clienti con una nuova campagna SMS. Come riportano i colleghi di Mondomobileweb.it, ecco uno dei messaggi inviati dall’operatore.

“Passa a WINDTRE con un’offerta 5G! 220GIGA, 50SMS e minuti illimitati a 4,99E/mese e in più altri 15GIGA in UE x 3 mesi! Attivazione 0E e SIM 0E in negozio entro il 14/09. Costi, condizioni, copertura, privacy e roaming su windtre.it/go220xxs5grdaecm”.